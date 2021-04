Movimento pede lockdown de 21 dias; vacinas privadas e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta quarta-feira (7) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

No radar: ata do Fed, Infra Week, vacinação e o que move os mercados

Índices futuros americanos buscam recuperação após dia de perdas; bolsas da Europa operam sem direção definida

Bolsonaro discutirá vacinação e reformas em jantar com empresários

Entre os assuntos que devem ser abordados estão a permissão para compra de vacinas pela iniciativa privada e o andamento das reformas tributária e administrativa

Movimento propõe lockdown de 21 dias para evitar mortes e salvar economia

O #AbrilPelaVida pede por lockdown e auxílio emergencial de parcela única; especialistas acreditam que 22 mil vidas podem ser poupadas, além de uma melhora na economia e diminuição de pacientes nos leitos

Fiocruz: Pandemia pode continuar em níveis críticos durante o mês de abril

Dados da Fiocruz revelam novo aumento da taxa de letalidade, que passou de 3,3% para 4,2%, contra 2% no final de 2020

STF pode barrar nesta quarta liberação de missas e cultos na pandemia

A expectativa é que maioria dos ministros vote contra decisão monocrática de Nunes Marques e mantenha a escolha de fechar ou abrir igrejas nas mãos de governadores e prefeitos

Seis em cada dez brasileiros preferem serviços públicos digitais

A pandemia forçou dezenas de milhões de brasileiros a se comunicarem com o governo de forma digital. Economia de tempo é a principal razão para a preferência pelos canais digitais



Mercado de veículos esboça recuperação e tem reabertura das fábricas

Anfavea detalhará hoje (7) recuperação do mercado impulsionada por crescimento do segmento de caminhões e previsões para a indústria em meio à pandemia

LG fechará fábrica em SP; produção de monitores e notebooks vai para o AM

Planta de Taubaté emprega 1.000 e fabricava também celulares; divisão de smartphones foi encerrada pela multinacional coreana

A Dell apostou no Brasil no meio da pandemia. E colheu bons frutos

Empresa optou por produzir modelo XPS 13 no Brasil, a primeira linha fora da China, e teve vendas acima do esperado

Governo espera arrecadar ao menos R$ 186 mi com leilão de 22 aeroportos

O governo promoverá na "Infra Week" o leilão de 22 aeroportos, uma ferrovia e cinco terminais portuários

10 maneiras de pagar menos Imposto de Renda ou aumentar a restituição

É possível deduzir taxas de rendimentos, dividir a declaração de aluguéis e incluir gastos que reduzem a base de cálculo do Imposto de Renda

Política e mundo

STF julga ação sobre patentes que pode mudar setor dos remédios genéricos

Ação discute um artigo da Lei de Propriedade Industrial que na prática amplia para mais de 20 anos o tempo de validade de uma patente

Coronavac é eficaz contra variante P1, indica estudo realizado em Manaus

Pesquisa foi realizada com 67 mil trabalhadores da saúde de Manaus. Resultados são preliminares e ainda não foram enviados para publicação

Um terço dos pacientes com covid sofre distúrbios neurológicos ou mentais

Estudo envolvendo mais de 230 mil pacientes não deixa como o vírus está ligado a condições psiquiátricas como a ansiedade e a depressão, mas que esses são os diagnósticos mais comuns entre os 14 distúrbios considerados

Fiocruz triplica produção e prevê entrega de 18,4 mi de doses até maio

Com 8,1 milhões de doses já entregues até 2 de abril, a fundação destacou que alcançará a marca total de 26,5 milhões de vacinas repassadas até o início de maio

IGP-DI sobe 2,17% em março e acumula alta de 30,63% em 12 meses

Índice Geral de Preços-Disponibilidade Interna registrou alta com a descompressão dos preços no atacado compensando o peso dos combustíveis no varejo

Conselheiro de Biden diz que Brasil deve considerar lockdown "seriamente"

Conselheiro-chefe do governo Biden sobre a pandemia negou a possibilidade do país ceder estoque excedente de doses ao Brasil através de um acordo bilateral

Reino Unido começa a aplicar vacina da Moderna contra a covid

Duas vacinas, as desenvolvidas pela AstraZeneca/Oxford e pela Pfizer/BioNtech, foram utilizadas até o momento na campanha de vacinação iniciada em dezembro

Enquanto você desligou…

Câmara aprova projeto que flexibiliza compra de vacinas por empresas

Projeto permite que a iniciativa privada adquira doses para imunizar funcionários; oposição aponta margem para “fura-filas”

Ser produtivo não é trabalhar mais: a gestão do tempo ajuda a viver melhor

Não entender a dinâmica por trás da produtividade leva a uma sensação constante de frustração. Veja histórias de quem superou o desafio – e uma dica preciosa para você também ser produtivo

Professor recomenda 10 escritores brasileiros para melhorar seu português

Professor de português lista os benefícios para a carreira de manter um bom hábito de leitura

Funcionários voltam a escritório do JPMorgan, Goldman em Londres

Mais centenas de funcionários do JPMorgan Chase & Co. e do Goldman Sachs Group Inc. retornaram a seus escritórios em Londres desde que o governo do Reino Unido afrouxou sua orientação de “ficar em casa”

Empresário do Maranhão foi do garimpo à lista de bilionários da Forbes

Ilson Mateus e a ex-esposa, Maria Pinheiro, fazem parte dos 11 brasileiros que entraram na lista seleta lista de bilionários da revista americana

Brasil ganhou 11 novos bilionários em 2020; veja lista

Lista da revista Forbes com nomes de brasileiros com fortuna acima de 1 bilhão de dólares tem 30 personalidades

Agenda

A Fundação Getúlio Vargas divulga o Índice Geral de Preços (IGP-DI) referente ao mês de março. O IGP mede a variação de preços da economia brasileira dentro de um período, já o IGP-DI mede apenas a Disponibilidade Interna, deixando de considerar produtos e serviços exportados.

O Energy Information Administration atualiza os estoques de petróleo bruto e em cushing dos EUA. Ainda há projeções econômicas feitas pelo Fomc, com declarações de membros do órgão.

Frase do dia

“Uma boa ideia é muito mais difícil de encontrar do que dinheiro. Por isso, se você acredita na viabilidade da empresa que pretende abrir, seja perseverante” — Luiza Trajano