No radar: Arthur Lira, estímulos, Itaú e o que mais move o mercado

Itaú

Primeiro entre os quatro grandes bancos do país a apresentar balanço do quarto trimestre, o Itaú registrou líquido recorrente de 5,4 bilhões de reais - cerca de 8% superior ao registrado no trimestre anterior, mas 26% abaixo do registrado no mesmo período de 2019. No ano, o lucro líquido do banco ficou em 15,1 bilhões de reais, 45,8% abaixo dos 27,8 bilhões de reais de 2019. Segundo o banco, o resultado inferior se deve principalmente à queda do produto bancário e ao aumento em perdas esperadas de ativos financeiros e de sinistros".

"A mudança do cenário macroeconômico levou ao crescimento de 39,9% em perdas esperadas de ativos financeiros e de sinistros, que atingiu R$26,0 bilhões. Essa mudança, capturada pelo nosso modelo de provisionamento por perda esperada, gerou uma maior despesa de provisão para créditos de liquidação duvidosa", afirma em balanço. A teleconferência sobre o resultado está prevista para às 10h.

N último pregão, as da companhia (ITUB4) subiram 2,6% na expectativa pelo resultado. Antes do pregão de quarta-feira, 3, será a vez do Santander (SANB11) apresentam seu balanço do último trimestre de 2020. O Bradesco (BBDC3/BBDC4) divulgará o seu após o encerramento do pregão. Já os resultados do Banco do Brasil (BBAS3) está previsto para a próxima quinta-feira, 11.

IPO da Intelbras

Está prevista para esta terça a precificação da oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) da Intelbras (INTB3). A faixa indicativa havia sido definida entre 15,25 reais e 19,25 reais. As ações devem estrear na B3 na quinta-feira, 4. Na segunda, os papéis da Espaçolaser (ESPA3) estrearam na bolsa com forte alta de 17,2%.