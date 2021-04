No radar: Bolsonaro ameaça Petrobras, balanço do IRB e o que mais move o mercado

“O presidente flerta nesse sentido com certo populismo fiscal e faz uma ameaça direta à Petrobrá,s que forçará os investidores para alguma cautela. Não queremos dizer com isso que o Palácio do Planalto irá fazer algo de fato, mas o episódio revela, mais uma vez, que há grande desconforto com a política de preços da estatal brasileira”, afirma em nota André Perfeito, economista-chefe da Necton

IRB: mais um trimestre de prejuízo

Uma das empresas mais adoradas pelo pequeno investidor, o IRB Brasil divulgou o balanço do quarto trimestre na última noite. No período, a companhia registrou mais um prejuízo líquido, agora de 620,2 milhões de reais. O montante, porém, foi menor do que o prejuízo esperado de 654,4 milhões de reais, segundo a mediana das expectativas colhidas pela Bloomberg.

No ano, a companhia teve prejuízo líquido de 1,521 bilhão de reais contra líquido de 1,210 bilhão de reais em 2019. A teleconferência sobre o resultado está prevista para às 11h.

PicPay entre B3 e Nasdaq

O PicPay contratou o BTG Pactual (do mesmo grupo controlador da Exame) para liderar a oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês), segundo informações do Estado de S. Paulo. Ainda de acordo com o jornal, a fintech ainda não decidiu se irá abrir capital na B3, que vem aumentando seu número de empresas de tecnologia, ou na Nasdaq, onde investidores estão acostumados com do setor e costumam pagar múltiplos maiores.