No radar: Carrefour compra BIG, pandemia cresce e o que move os mercados

As bolsas globais operam em queda nesta quarta-feira, 24, preocupadas com a possibilidade de recuperação das economias diante do crescimento da pandemia ao redor de todo o mundo. Os mercados da Europa caem após a extensão de lockdowns na França e na Alemanha, enquanto as bolsas asiáticas fecharam em terreno negativo, também repercutindo o avanço da .

Nos Estados Unidos, os índices futuros operam em leve alta, com os investidores preocupados com o vírus mas também no aguardo dos resultados da produção industrial e da segunda parte do discurso do presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, e da secretária do Tesouro, Janet Yellen.

Na véspera, os dois reforçaram a continuidade do programa de estímulos, uma vez que a recuperação da economia do país ainda tem um longo caminho a percorrer. Os comentários contribuíram para a queda dos rendimentos dos títulos do governo dos Estados Unidos (treasuries) com vencimento em 10 anos, que continuam em baixa nesta quarta-feira.

Veja abaixo os principais fatos desta quarta-feira:

Carrefour compra Big

O Carrefour Brasil anunciou, na manhã desta quarta-feira, que entrou em um acordo com a Advent International e o Walmart para a aquisição do Grupo BIG (antigo Walmart Brasil) por 7,5 bilhões de reais. A combinação criará um grupo com vendas brutas de cerca de 100 bilhões de reais.

O Carrefour estima que a aquisição deve gerar uma contribuição adicional líquida ao EBITDA de 1,7 bilhão de reais anualmente, três anos após a conclusão da operação. O pagamento da transação será realizado 70% em dinheiro e 30% por meio de emissão de novas do Carrefour (CRFB3). O Grupo BIG, controlado pelo fundo de investimentos Advent, é dono de marcas como BIG, Super Bompreço, Maxxi Atacado, Walmart e Sam's Club no Brasil.

A transação ainda deve passar pela aprovação dos acionistas do Carrefour e do Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica), como órgão regulador. A conclusão da aquisição está prevista para 2022.

Pandemia avança

A maioria das regiões do globo está enfrentando um aumento de novos casos de Covid-19, à medida que variantes do vírus continuam a se espalhar. Segundo alerta da Organização Mundial da Saúde (OMS), divulgado na segunda-feira, 22, os novos casos em todo o mundo aumentaram 8% na última semana, 5º aumento consecutivo.

No Brasil, as mortes diárias por Covid-19 superam 3 mil pela primeira vez desde o início da crise. O país registrou recorde diário de 3.251 mortes e 82.493 novos casos confirmados nesta terça-feira, segundo dados do Ministério da Saúde.

PMI

Nos Estados Unidos, investidores estão atentos hoje à divulgação do índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) para março. O resultado sai às 10h45. O avanço foi de 58,6 em fevereiro, e a expectativa para este mês é que o indicador de produção suba para 59,5 -- lembrando que números acima de 50 pontos sinalizam expansão da atividade. As expectativas continuam altas para amanhã, quando será divulgado o Produto Interno Bruto (PIB) dos EUA.

Balanços

Após o fechamento do mercado, as companhias JBS (JBSS3), Equatorial Energia (EQTL3) e Instituto Hermes Pardini (PARD3) divulgam seus resultados do 4º trimestre de 2020. No caso da JBS -- maior processadora de carne do mundo -- a expectativa é de bons números no consolidado anual, sobretudo graças ao bom desempenho do setor e à alta histórica no do boi.