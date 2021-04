No radar: Copom abre espaço para alta de juros e o que mais move o mercado

Mas, mesmo com o fim do forward guidance, o Copom reiterou em seu comunicado que isso não “implica mecanicamente uma elevação da taxa de juros pois a conjuntura econômica continua a prescrever”. Sem o forward guidance, o caminho fica praticamente livre para elevação da taxa de juros. No mercado, a expectativa é de que até o fim do ano a taxa chegue a 3,25%, com a alta de juros começando no início do segundo semestre.

Prévia dos possíveis efeitos da alta de juros foram sentidos no mercado brasileiro já na quarta-feira, 20, quando ganhou força a possibilidade de retirada do instrumento do comunicado do Copom: dólar para baixo e para baixo.

Impasse das vacinas

Outro ponto que vem pesando sobre o mercado local é a falta de clareza sobre se o Brasil terá vacinas suficientes para imunizar a população. Na véspera, o Instituto Butantan afirmou que os insumos para a produção da CoronaVac estão esgotados.

O governador de São Paulo, João Doria, e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disseram estar em contato com representantes do governo chinês para viabilizar a entrega dos itens necessários. O presidente Jair Bolsonaro também entrou na história, dizendo ser “único interlocutor oficial com a China”, mas, segundo Maia, a embaixada chinesa afirmou que nenhum representante do governo havia entrado em contato.

Sinal verde para a Hypera

A Hypera informou que o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) aprovou a aquisição das marcas de medicamentos isentos de prescrição e de prescrição da Takeda Pharmaceutical. A operação, que envolve a venda das marcas Neosaldina, Dramin, Nebacetin e outras à Hypera, havia sido fechada em março de 2020 por 825 milhões de dólares.