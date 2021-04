No radar: Copom, posse de Biden e o que mais move o mercado

Copom

O Comitê de Política Monetária (Copom) fará nesta quarta sua primeira decisão sobre a taxa de juros do ano. A ampla expectativa é de manutenção da atual taxa de 2% ao ano. No entanto, dados de inflação acima dos esperados têm feito crescer as pressões para que uma elevação de juros seja feita em um horizonte próximo. Na bolsa, as apostas apontam que essa alta dos juros deve ocorrer até julho.

Embora o mercado acredite que os juros se manterão inalterados nesta reunião, as atenções devem estar voltadas para o comunicado posterior à decisão. Para parte dos investidores, deve ser retirado o forward guidance, que praticamente deu a garantia de que os juros permaneceriam baixos nos últimos meses.

Light

A empresa de energia Light definiu que o por ação cobrado em sua oferta subsequente de (follow-on, em inglês) será de 20 reais. O valor representa um desconto de 7,36% em relação ao preço em que suas ações fecharam no último pregão (21,59 reais). Com isso, o volume de recursos levantados com a operação deve girar em torno de 2,7 bilhões de reais. Metade do montante será destinado à Cemig, que está se desfazendo de sua posição na Light, enquanto a outra metade ficará com a própria empresa.

Jack Ma dá as caras

Fora dos holofotes desde que a oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) da Ant Group - que seria a maior da história - foi barrado por autoridades regulatórias da China, o bilionário chinês Jack Ma apareceu, em vídeo, caminhando em uma escola primária de sua terra natal Hangzhou. Ma também falou em um evento realizado anualmente para reconhecer professores da área rural. Embora não tenha dado pistas de seus últimos paradeiros, a aparição foi suficiente para impulsionar as ações do Alibaba, que disparam mais de 8% em Hong Kong.