No radar: desemprego americano, produção industrial e o que mais move o mercado

As principais bolsas do mundo caem nesta sexta-feira, 5, estendendo as perdas da véspera, quando o discurso do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, reacendeu os temores sobre a inflação americana, elevando o rendimento dos títulos públicos no país. Assista ao programa Abertura de Mercado, da EXAME Invest Pro.

No mercado local, a aprovação da PEC Emergencial gerou algum alívio sobre a preocupação fiscal, fazendo o subir na contramão do exterior na última sessão. Neste pregão, ainda que seja esperado um maior alinhamento com o cenário externo, investidores podem repercutir positivamente os resultados do quarto trimestre divulgados na última noite.

Desemprego americano

O evento do dia mais esperado pelo mercado será a divulgação dos dados oficiais de empregos-não agrícolas dos Estados Unidos, o payroll. Conhecido por ser considerado o principal dado da economia americana, o payroll deve revelar a criação de 182.000 postos de trabalho em fevereiro, segundo as estimativas do mercado.

Em janeiro, a criação de empregos foi a menor desde o início da recuperação do mercado de trabalho americano, em maio, perdendo apenas para os dados de dezembro, em que houve queda do número de vagas.

Junto com o payroll, como de costume, será divulgada a taxa de desemprego americana. A expectativa é de manutenção dos 6,3%.