No radar: Eleição na Câmara, Itaú, Espaçolaser e o que mais move o mercado

No mercado asiático, as bolsas apresentaram alguma recuperação mesmo com o índice de gerente de compras (PMI) industrial da China saindo abaixo das expectativas. Por lá, a de Xangai avançou 0,64%. Já o índice sul-coreano Kospi, que tinha caído mais de 3% na última sexta-feira, avançou 2,7%.

Balanço do Itaú

O Itaú estreia a temporada de balanços dos grandes bancos após o encerramento do pregão desta segunda. Referente ao quarto trimestre de 2020, o resultado deve servir para balizar as expectativas do mercado sobre os balanços de Santander, Bradesco e Banco do Brasil. A expectativa do mercado, segundo a Bloomberg, é de que o banco tenha líquido recorrente de 5,42 bilhões de reais.

Eleições no Congresso

Com as eleições para a presidência da Câmara e do Senado marcadas para esta segunda, investidores devem se manter atentos aos desdobramentos de Brasília. No mercado, o senador Rodrigo Pacheco e o deputado Arthur Lira, favoritos e apoiados pelo governo federal, são vistos como as melhores alternativas. A expectativa é de que com dois nomes de confiança do governo a tensão política entre Congresso e Planalto diminua, pavimentando o caminho para a aprovação de reformas.

O nome de quem irá comandar o Senado pelos próximos dois anos deve sair de tarde, com o pregão ainda aberto. Na Câmara, onde a disputa pela presidência está mais acirrada, o resultado deve sair de noite. A vitória, porém, deve mesmo ficar com Arthur Lira, após seu adversário Baleia Rossi sofrer um forte revés na véspera da eleição, perdendo o apoio do Partido Democratas, que se classificou como “neutro” na disputa.

Espaçolaser chega à bolsa

A rede de salões de depilação Espaçolaser estreia na B3 com o código ESPA3. Com oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) precificada no meio da faixa indicativa, a 17,90 reais, a empresa levantou 2,64 bilhões de reais - sendo que a maior parte (1,44 bilhão de reais) ficou com antigos acionistas.

Por meio de prospecto, a empresa informou que pretende utilizar o dinheiro para comprar participações remanescentes em lojas controladas e franqueadas. Até 2019, a companhia possuía 514 lojas entre próprias e franqueadas.

Com cerca de 40 empresas na lista de espera para entrar na bolsa, estão previstos para este início de ano os IPOs da CSN Mineração, Intelbras, Eletromídia, Mobly e Orizon.

Prata entra na mira

Após pequenos investidores americanos bombarem as ações da Gamestop e AMC na tentativa de levar fundos com posições vendidas a recomprarem os papéis, outro ativo entrou na mira: a prata. Desde sexta, o metal precioso acumula valorização de 15%, superando pela primeira vez desde 2013 a marca de 30 dólares a onça troy. No ano, as ações da Gamestop e AMC acumulam respectivas altas de 1.784% e 559%.

Na última semana, investidores brasileiros tentaram fazer algo semelhante com as ações do IRB, que dispararam mais de 17% na quinta-feira, mas despencaram 6% na sexta. O movimento tem sido orquestrado por um grupo no Telegram, que já conta com 47.200 membros. O ritmo de crescimento do grupo, contudo, tem perdido força desde sexta.

