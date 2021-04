No radar: Geórgia azul, desemprego americano e o que mais move o mercado

Eleições na Geórgia

As eleições americanas caminham para um desfecho nesta quarta-feira, 6, com apuração dos votos para candidatos ao Senado da Geórgia, onde a disputa foi para o segundo turno. Com duas vagas em jogo, a primeira já foi garantida pelo democrata Raphael Warnock, de acordo com a Associated Press. Até às 7h, a segunda vaga da Geórgia ainda estava em aberto, mas com leve vantagem para outro democrata, Jon Ossoff.

A decisão é amplamente aguardada pelos investidores, tendo em vista que, caso a vitória de Ossoff seja confirmada, o Partido Democrata passará a ter maioria no Senado, o que deve abrir caminho para que o presidente Joe Biden implemente suas políticas de forma ampla. Isso porque além da presidência, os democratas também venceram a disputa pela maioria na Câmara.

No mercado, investidores esperam que uma onda azul, que seria a soberania do Partido Democrata em todas as casas, resulte em mais pacotes de estímulos, que devem ser compensados por maiores impostos corporativos, além de uma maior regulamentação sobre empresas de tecnologia.

À espera do resultado, o índice Nasdaq futuro, composto majoritariamente por grandes empresas do setor, recuava quase 2% por volta das 7h, enquanto o S&P 500 futuro, mais pulverizado, caía menos de 0,5%. No mercado europeu, no entanto, as bolsas operam majoritariamente em alta.