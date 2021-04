No radar: Gol e Smiles, Petro, Eletrobras e o que move os mercados

Esta reportagem faz parte da newsletter EXAME Desperta. Assine gratuitamente e receba todas as manhãs um resumo dos assuntos que serão notícia.

Cenário misto nas bolsas globais nesta quinta-feira, 25. Na Europa, os temores com a pandemia continuam e os principais índices operam em terreno negativo. Os investidores aguardam a reunião virtual entre os líderes da União Europeia, em que serão discutidas possíveis restrições às exportações de vacinas do bloco.

Já os índices futuros americanos têm leve alta conforme os investidores voltam a buscar posições em tecnologia após o mau desempenho dos papéis no pregão da véspera -- o Nasdaq, índice de tecnologia do mercado americano, chegou a recuar 2,01%.

A busca por de tecnologia dos EUA no overnight impactou o desempenho dos papéis do segmento na Ásia, e as bolsas no continente encerraram a quinta-feira em direções opostas.

Veja abaixo os principais fatos desta quarta-feira:

Gol e Smiles chegam a acordo

Após duas elevações de oferta em um único dia, os acionistas da companhia de fidelidade Smiles (SMLS3) aprovaram em assembleia, na noite desta quarta-feira, 24, a proposta de reincorporação feita pela aérea Gol (GOLL4), controladora da empresa.

A proposta aceita envolve um de 27,00 reais por ação da Smiles (ante 26,14 reais da proposta lançada mais cedo na quarta-feira, um aumento de 3,3%).

Quer impulsionar a sua carreira? Participe da Jornada de Finanças e Negócios

Os acionistas da Smiles podem optar por receber uma parcela em dinheiro no valor de 9,14 reais por ação e 0,6601 ação preferencial da Gol ou, como uma segunda opção, o valor de 22,54 reais em dinheiro e 0,1650 ação preferencial da companhia aérea.

Em tempos de pandemia, o negócio é vital para o caixa da Gol. A controladora já vinha recebendo, inclusive, repasses da Smiles para enfrentar a . Foram 300 milhões de reais antecipados na última semana, que se somam ao 1,625 bilhão de reais já repassados em 2020.

O contexto dessa negociação é longo. O capítulo da incorporação começa em outubro de 2018, quando foi feito o primeiro comunicado da Gol sobre esse plano de fusão dos negócios.

Eletrobras tem novo presidente

A Eletrobras (ELET3; ELET6) informou em fato relevante divulgado nesta quarta-feira, 24, que seu conselho de administração escolheu Rodrigo Limp Nascimento para ocupar o cargo de presidente da Companhia. Rodrigo tem experiência no setor público e formação acadêmica no setor elétrico: é atualmente secretário de energia elétrica do Ministério de Minas e Energia e foi diretor da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) entre maio de 2018 e março de 2020. Mas ao que tudo indica, segundo o informado no site da Eletrobras, fará a sua estreia no mundo corporativo.

A companhia estava em busca de um substituto para Wilson Ferreira Junior, que pediu demissão do cargo ao final de janeiro após os prometidos planos de privatização não terem saído do papel.

Ao contrário do que havia sido anunciado anteriormente pela empresa, o novo presidente não foi selecionado pela assessoria Korn&Ferry, contratada para indicar um nome para o cargo. A decisão coube à União, acionista controlador da estatal.

Petrobras perde diretores

Quatro membros da diretoria da Petrobras, incluindo a diretora financeira, Andrea Almeida, informaram na noite desta quarta-feira, 24, ao conselho da petroleira que não têm interesse em renovar seus mandatos para um novo período, após a saída do atual presidente Roberto Castello Branco.

Além de Almeida, também deixarão a empresa o diretor executivo de Comercialização e Logística, André Chiarini, o diretor executivo de Exploração e Produção, Carlos Alberto Oliveira, e o diretor executivo de Desenvolvimento da Produção, Rudimar Lorenzatto.

O presidente Jair Bolsonaro decidiu não renovar o contrato de Castello Branco após atritos relacionados à política de preços de combustíveis da estatal. Para o seu lugar, foi indicado o general Joaquim Silva e Luna.

Inflação

Às 8h, o Banco Central divulga o Relatório Trimestral de Inflação (RTI). O diretor de política econômica do BC, Fabio Kanczuk, comenta o relatório às 11h e, em seguida, o presidente da instituição, Roberto Campos Neto, fala à imprensa em entrevista coletiva virtual.

Também nesta quinta-feira, o IBGE divulga, às 9h, o IPCA-15 (Índice de Preços ao Consumidor Amplo – 15), considerado a prévia da inflação oficial do país. A estimativa é de que o avanço anual do índice fique em 5,55% frente a uma expectativa anterior de 4,57%. No apanhado mês a mês, a estimativa é de 0,96% ante 0,48% registrada anteriormente.

Balanços

Após o fechamento de mercado, a Sabesp (SBSP3), Bradespar (BRAP4) e CPFL Energia (CPFE3) divulgam seus resultados do último trimestre de 2020 e o balanço geral do ano.

Ontem, a JBS (JBSS3) surpreendeu com seus resultados e apresentou líquido de 4 bilhões de reais no 4º trimestre de 2020, um aumento de 65% ante 2019. O total do ano foi de 4,6 bilhões de reais, uma queda de 24,2% em comparação com o resultado do ano anterior. Às 9h, a companhia realiza teleconferência com investidores para falar sobre o balanço.

Retrospectiva

Ontem, o passou a maior parte do pregão no campo positivo, mas perdeu fôlego com a combinação de três fatores negativos: pessimismo em torno do combate à pandemia, piora no mercado americano, e risco de calote na Argentina. O índice fechou a quarta-feira em queda de 1,06%, aos 112.064 pontos. Já o dólar teve forte alta de 2,25% e encerrou cotado a 5,638 reais.

Ontem, o Brasil ultrapassou a marca de 300 mil mortes causadas pela Covid-19.