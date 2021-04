No radar: impeachment de Trump e o que mais move o mercado

Democratas tentam impeachment

A Câmara dos Representantes americana, liderada pelo Partido Democrata, deve pedir nesta segunda-feira, 11, para que o vice-presidente Mike Pence tire Donald Trump de seu cargo como resposta à posição adotada pelo presidente durante as manifestações de seus apoiadores, que terminaram com quatro mortes na semana passada. Segundo o Financial Times, caso a proposta não seja aceita, um processo de impeachment deve ser aberto ainda nesta semana. Porém, o pouco tempo até a posse do próximo presidente Joe Biden (dia 20) e a falta de apoio de senadores republicanos devem dificultar a tentativa de expulsar Trump da Casa Branca.

Enquanto isso, investidores já se preparam para o próximo governo, comprando ativos de risco na expectativa de que a maioria democrata tanto na Câmara quanto no Senado viabilize pacotes fiscais robustos. Na sexta-feira, 8, quando Biden prometeu estímulos de “trilhões de dólares”, os principais índices do mercado americano foram a níveis recordes, impulsionando o a fechar pela primeira vez acima dos 125.000 pontos.

Na manhã desta segunda, os índices futuros americanos apresentam leves quedas, sugerindo um pregão de realização de lucros, após a sequência positiva.