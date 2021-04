No radar: inflação americana, vendas no varejo e o que mais move o mercado

PPI

A maior volatilidade no mercado de títulos americanos ocorre antes da divulgação do Índice de ao Produtor (PPI, na sigla em inglês) dos Estados Unidos, às 10h30. Referente ao mês de fevereiro, o mercado espera por uma alta mensal de 0,5%.

Na última divulgação, o indicador surpreendeu o mercado, registrando alta de 1,3% - a maior desde 2012 - e elevando a percepção de riscos inflacionários no país. Na comparação anual, a expectativa é de que o PPI fique em 2,7%.

Vendas no Varejo

No mercado local, o principal indicador econômico a ser divulgado será o de vendas no varejo de janeiro. As estimativas são de queda mensal de 0,3%, que, se confirmada, será a terceira seguida. Em dezembro, as vendas do varejo despencaram 6,1%, com o “feito black friday” antecipando parte das vendas de Natal.

Vacinas from USA

Os Estados Unidos estudam enviar parte de suas vacinas adquiridas da AstraZeneca para o Brasil, segundo o New York Times. O país já possui as doses da vacina, mas o imunizante ainda não recebeu o aval para começar a ser aplicado.

Segundo a reportagem, parte do governo americano estaria disposto a enviar as vacinas para países mais necessitados, mas outra se mantém resistente.

A própria AstraZeneca se pronunciou sobre o tema por meio de seu porta-voz, que pediu para que o governo americano “considerasse cuidadosamente” os pedidos de vacinas de outros países.

A confirmação de que as vacinas serão entregues ao Brasil poderia acelerar o ainda lento processo de vacinação no país e ajudar a impulsionar ações que dependem de maior mobilidade social.

PEC Emergencial

A PEC Emergencial, que abre caminho para novos auxílios e dá ferramentas para controle de gastos, foi aprovada em segundo turno na Câmara na noite de quinta-feira, 11.

A proposta saiu sem o trecho que impedia a progressão e promoção de funcionários públicos, mesmo em casos de calamidade pública ou urgência fiscal. Embora a possibilidade de reajuste de salários de servidores represente uma derrota à equipe do ministro Paulo Guedes, o mercado já esperava que o trecho fosse retirado.