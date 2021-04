No radar: IPOs, petróleo em alta, balanços e o que mais move o mercado

As principais bolsas internacionais sobem nesta segunda-feira, 8, com investidores otimistas com a recuperação econômica e queda de novos casos de coronavírus no mundo. No radar, seguem os avanços para a aprovação do pacote de estímulo americano de 1,9 trilhão de dólares.

No fim de semana, a secretária do Tesouro, Janet Yellen, reforçou a importância do pacote, dizendo que aumentará a demanda por trabalhadores. Segundo ela, com estímulos robustos, o mercado de trabalho americano deve voltar ao pleno emprego até 2022.

Após o Senado americano aprovar resolução orçamentária que permite a aprovação do estímulo por maioria simples, o índice Dow Jones chegou a seu melhor desempenho semanal desde novembro. Nesta manhã, o futuro do índice volta a subir, enquanto os futuros do S&P 500 e do Nasdaq sinalizam novos recordes para esta sessão.