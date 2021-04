No radar: Lockdown inglês, eleição na Geórgia e o que mais move o mercado

Lockdown no Reino Unido

O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, decretou na noite de segunda-feira, 4, um novo lockdown nacional para conter a proliferação da variante do coronavírus e evitar a sobrecarga dos hospitais. Este é o terceiro lockdown pelo qual o país passa desde o início da pandemia. A medida deve ser revista em 15 de fevereiro, segundo o Financial Times.

Até lá, os britânicos devem ser instruídos a não deixarem suas casas, exceto para atividades consideradas essenciais. Ainda de acordo com o jornal inglês, o número de hospitalizações por covid-19 no país superou o pico de abril, chegando a 3.145 na segunda. Para atenuar os efeitos econômicos do lockdown, o país anunciou nesta terça-feira, 5, um estímulo de 4,6 bilhões de libras para empresas.

Com as novas restrições no Reino Unido, as bolsas da Europa operavam majoritariamente em queda, enquanto o índice londrino FTSE 100 registrada leve alta por volta das 7h desta terça. Na véspera, o FTSE 100 teve o melhor desempenho entre os índices europeus, tendo em vista que o país foi o primeiro a começar a usar a vacina da AstraZeneca de forma ampla. Ainda no ano passado, o Reino Unido se tornou o primeiro país do Ocidente a iniciar seu plano de vacinação, na época, com a vacina da Pfizer.

Eleições na Geórgia

Eleitores do estado da Geórgia devem decidir nesta terça-feira qual partido terá o controle do Senado americano. Com duas vagas em jogo, os republicanos podem manter a maioria caso consigam emplacar ao menos um candidato, enquanto os democratas dependem de uma dobradinha.

A decisão é bastante aguardada pelo mercado desde que o pleito foi para o segundo turno, em novembro do ano passado. Isso porque uma possível dupla vitória democrata deve abrir caminho para o presidente Joe Biden conseguir implementar suas políticas de forma mais ampla, sem ter que lidar com um Senado de oposição. Caso isso ocorra, as expectativas são de que os estímulos fiscais sejam ainda maiores, o que tem potencial para impulsionar o mercado acionário. No entanto, planos democratas de maior regulamentação para setores como de tecnologia e combustível fóssil, também devem ganhar força.