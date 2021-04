No radar: PEC Emergencial, PIB, prévia do desemprego e o que mais move o mercado

PEC Emergencial

Prevista para ser votada hoje no Senado, a PEC Emergencial inclui medidas para o controle de gastos e abre espaço para a renovação do auxílio. Embora bastante aguardada pelos investidores, a PEC ainda está sujeita a alterações, que se forem no sentido de conter menos gastos e liberar mais pode ter repercussão negativa no mercado, que teme um descontrole fiscal no país.

PIB

Além dos desdobramentos políticos, a agitada agenda econômica do dia também deve estar no foco. No Brasil, o principal dado será a divulgação do PIB do quarto trimestre, para qual a expectativa é de crescimento de 2,8% na comparação trimestral e de queda anual de 1,6%. No terceiro trimestre, a economia brasileira teve alta de 7,7%, se recuperando do tombo de mais de 10% dos dois primeiros trimestres do ano.

Prévia do desemprego americano

Nos Estados Unidos, o Instituto ADP irá divulgar a variação dos empregos privados. Conhecidos como “prévia do payroll” - o relatório oficial de desemprego - os dados do ADP devem revelar, segundo estimativas do mercado, a criação de 177.000 postos de trabalho em fevereiro.

Embora o número seja 3.000 a mais do que o registrado no mês anterior, o ritmo da recuperação do mercado de trabalho americano desacelerou em relação ao segundo semestre do ano passado. Entre os fatores para a queda do ritmo está a redução dos auxílios, que podem voltar com força com a aprovação do pacote de 1,9 trilhão de dólares pelo Senado americano.

PMIs

Na agenda do dia, também estão os índices de gerente de compras (PMIs) das principais economias. Embora o PMI composto e de serviços tenha apontado para alguma desaceleração na China, na Europa os indicadores saíram mais fortes do que no mês anterior, superando as expectativas.

O destaque ficou com o PMI composto da Zona do Euro, que ficou em 48,8 pontos. Ainda que abaixo da linha dos 50 pontos que delimita a expansão da contração da atividade, o mercado esperava por um número ainda menor, de 48,1 pontos. Na França o PMI de serviços ficou 2 pontos acima do esperado e o composto, 1,8 ponto. Ainda pela manhã, serão divulgados os PMIs do Brasil e dos Estados Unidos.

Via Varejo

Dona das marcas Casas Bahia e PontoFrio, a Via Varejo (VVAR3) registrou líquido de 336 milhões de reais em balanço do quarto trimestre divulgado na última noite, superando a mediana das estimativas colhidas pela Bloomberg, que era de 111,7 milhões de reais. No ano, o lucro líquido foi de 1 bilhão de reais contra prejuízo de 1,4 bilhão de reais em 2019.

Balanços

Nesta quarta, será a vez de Hering (HGTX3), Taesa (TAEE11), Iochpe-Maxion (MYPK3) e Omega (OMGE3) divulgarem seus balanços do quarto trimestre. Somente o da Omega está previsto para antes do início do pregão.