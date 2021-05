No radar: PIB dos EUA, estreia da Caixa e que mais move o mercado

Os principais índices de do mercado internacional avançam na manhã desta quinta-feira, 29, com investidores avaliando positivamente os resultados de duas das maiores companhias do mundo. Após superarem as estimativas em balanço divulgado na última noite, as ações do Facebook disparam mais de 7% no pré-mercado americano, enquanto as da Apple superam 3% de alta.

O principal índice de Nasdaq, onde ambas as empresas estão listadas, apresenta a maior alta do mercado de futuros americano, subindo cerca de 1%, enquanto o S&P 500, mais ligado à economia tradicional, sobe 0,6%. Na Europa, as bolsas apresentam leves altas, com exceção da de Frankfurt, que cai 0,4%, após dados de desemprego terem saído piores do que a expectativa na Alemanha.

PIB americano

Com a agenda econômica cheia, o principal indicador do dia será a primeira divulgação do PIB americano do último trimestre. De acordo com as projeções, o país deve apresentar crescimento trimestral de 6,1%. A aceleração do ritmo de vacinação e novos pacotes fiscais estariam entre os impulsionadores da economia americana. No quarto trimestre de 2020, o PIB dos Estados Unidos cresceu 4,3%.

Desemprego

Ainda nos Estados Unidos, serão apresentados hoje os pedidos semanais de seguro desemprego. Pelas projeções de mercado, o dado deve relevar 549.000 pedidos, 2.000 a mais do que o registrado na divulgação anterior, quando o número foi o menor desde março de 2020, que marcou o início dos impactos da pandemia no mercado de trabalho americano.

IGPM

No Brasil, investidores devem voltar a avaliar os dados de inflação, com a divulgação do Índice Geral de Mercado (IGPM) de abril. A expectativa é de que o dado, também conhecido como "inflação do aluguel", revele uma alta mensal de 1,34% e anual de 31,8%.

A forte disparidade em relação ao IPCA, que está na casa dos 6%, ocorre devido à forma como são medidos os indicadores. Enquanto o IPCA preza pelos preços para o consumidor final, o IGPM dá mais espaço para o preço no atacado, mais sensível à variação cambial ou das commodities.

Estreia da Caixa Seguridade

Na B3, o principal destaque deve ser a estreia das ações Caixa Seguridade (CXSE3) no Novo Mercado da B3. A companhia realizou a segunda maior oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) do ano, levantando 5 bilhões de reais. Na operação as ações saíram por 9,67 reais, na banda inferior da faixa indicativa entre 9,33 reais e 12,67 reais. Também estreiam nesta quinta as ações da Boa Safra (GBSA3), precificadas a 9,90 reais.

Balanços pelos ares

Antes do início do pregão, será a vez da GOL (GOLL4) apresentar seu balanço do primeiro trimestre. A mediana das expectativas colhidas pela Bloomberg, é de que a companhia apresente receita operacional líquida de 1,73 bilhão de reais. Sinais de forte recuperação também devem ter impactos nas ações da Azul (AZUL4), que irá divulgar seu resultado apenas na próxima semana.

Outra empresa do setor que também revelará seu balanço pela manhã é a Embraer (EMBR3). Em dados de vendas e encomendas de aeronaves divulgados ontem, a empresa registrou a entrega de 22 jatos entre executivos e comerciais contra 14 no mesmo período do ano passado.

Outros balanços

Ainda hoje, Omerga (OMGE3), Duratex (DTEX3), Fleury (FLRY3), Isa CTEEP (TRPL4) e Unidas (LCAM3) apresentam seus respectivos balanços. Com exceção do da Omega, todos esses devem sair após o encerramento do pregão.