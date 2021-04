No radar: produção da Petrobras, CPI da Covid e o que mais move o mercado

Os principais índices internacionais oscilam perto da estabilidade nesta manhã de terça-feira, 27, com investidores atentos aos últimos resultados corporativos do primeiro trimestre. Enquanto os índices futuros americanos apresentam leves altas, nas bolsas da Europa, o tom é ligeiramente de queda.

No radar de investidores estrangeiros, estão principalmente os resultados da Tesla e do banco UBS, que embora tenham apresentado lucros acima das expectativas, recuam no pré-mercado americano.

Saiba onde melhor seu dinheiro com o time de analistas da EXAME Invest Pro

Vale

Internamente, investidores devem repercutir o resultado da Vale (VALE3), divulgado na última noite. No primeiro trimestre, a empresa teve líquido de 5,55 bilhões de dólares, mais de 20 vezes acima do lucro de 239 milhões de dólares do mesmo período do ano passado.

Apesar do forte aumento do lucro, o Ebitda, de 8,35 bilhões de dólares, ficou abaixo da expectativa mediana colhida pela Bloomberg, de 8,82 bilhões de dólares.

Com a maior participação no , a reação de investidores ao balanço da Vale pode ser determinante para definir a direção do mercado brasileiro nesta terça.

CPI da Covid

Mas os olhares também estarão voltados para Brasília. Isso porque o Senado dará início, hoje, à CPI da Covid, que vai investigar a atuação do governo no combate à pandemia.

Com chances de enfraquecer ainda mais a popularidade do presidente Jair Bolsonaro, a CPI é vista por investidores como um mar de incertezas.

Parte dessa falta de clareza foi sentida ontem no mercado brasileiro, que sofreu para acompanhar o ritmo de Nova York, com o Ibovespa fechando, mais uma vez, atrás do S&P 500.

Produção da Petrobras

Após o encerramento do pregão, será divulgado o relatório de produção da Petrobras (PETR3/PETR4) referente ao primeiro trimestre. O documento deve servir para balizar as expectativas sobre o resultado da empresa, que será divulgado daqui a duas semanas, em 13 de maio.

Balanços

Nesta terça, serão divulgados os balanços da Cesp (CESP6), Cielo (CIEL3), Movida (MOVI3) e Vamos (VAMO3). Todos após o pregão. Nos Estados Unidos, os destaques serão os resultados da Microsoft e Alphabet, também previstos para o período da noite.

Agenda econômica

Sem grandes divulgações macroeconômicas nos Estados Unidos, o principal indicador do dia é o IPCA-15 de abril, que será divulgado pelo IBGE às 9h. A expectativa é de alta mensal de 0,68% e de 6,25% no acumulado de 12 meses.

Caso a prévia da inflação de abril supere as estimativas, investidores devem aumentar ainda mais as apostas de alta na taxa na reunião do Copom da próxima semana. Na última, a taxa foi elevada em 0,75 ponto percentual e para esta investidores já precificam uma elevação de 0,5 ponto percentual.