No radar: Produção da Vale, estreia da Blau e o que mais move o mercado

As principais bolsas do mundo apresentam leves quedas na manhã desta segunda-feira, 19, com investidores mais cautelosos após a sequência de quatro semanas positivas e dois recordes de fechamento em Nova York.

A exceção é a Ásia, onde os mercados fecharam em alta nesta madrugada. No continente, o destaque ficou com a de Xangai, onde o principal índice de subiu 1,49%, com novas apostas em papéis do setor de carros elétricos do país.

Vale

No mercado local, as atenções começam a se voltar para a temporada de balanços do primeiro trimestre de 2021, que terá início no fim desta semana. Já nesta segunda, a Vale (VALE3) irá divulgar seu relatório de produção de minério de ferro referente ao período.

A expectativa é de que o ritmo siga acelerado pela forte demanda da China. Somente em março, a importação da commodity pelo país asiático cresceu 18,9% em relação a março do ano passado.

O aumento de exportação de minério de ferro para a China, por outro lado, tem elevado o volume de estoques para o maior em dois anos nos portos do país, indicando, para o futuro, algum arrefecimento do da commodity. Na bolsa de Dalian, a commodity começou a semana com o terceiro pregão consecutivo de alta , fechando acima dos 160 dólares a tonelada.