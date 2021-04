No radar: bolsas sobem após Fed, reação ao Copom e o que move o mercado

Fed mantém taxas

O Fed manteve as taxas de juros do país no intervalo vigente entre zero e 0,25 ponto percentual, como já era esperado pelo mercado.

Em coletiva com a imprensa, Powell garantiu que o banco central americano irá avisar o mercado com antecedência em relação à qualquer redução no programa de compras e reforçou que a política monetária deve permanecer nos moldes atuais até que seja alcançado um "progresso substancial" em direção aos objetivos de pleno emprego e estabilidade de preços.

A maior mudança no posicionamento da autoridade foi em relação às previsões para a economia. O Fed revisou para cima suas projeções para o Produto Interno Bruto (PIB) do país. Para 2021, a estimativa passou de 4,2% para 6,5%, enquanto, para 2022, subiu de 3,2% para 3,3%.

Powell também admitiu que a inflação nos Estados Unidos deve subir acima da meta de 2% este ano, mas caracterizou o movimento como "transitório", e afirmou que a alta não será suficiente para mudar a política monetária.

Na tarde de hoje, o presidente do Fed pode voltar a comentar as decisões da tarde de ontem. Powell fará Fed fará um breve discurso de encerramento para uma conferência do BIS, conhecido como banco central mundial, a partir das 12h55.

Balanços

Antes da abertura de mercado, a Gol (GOLL4) divulga seus resultados do quarto trimestre de 2020.

Após o pregão, também divulgam seus balanços as companhias: C&A (CEAB3), Cury (CURY3), Cyrela (CYRE3), Grupo Soma (SOMA3), Hapvida (HAPV3), Lavvi (LAVV3), Light (LIGT3), Melnick Even (MELK3), Plano&Plano (PLPL3), Tecnisa (TCSA3), Technos (TECN3) e Valid (VLID3).

Principais dados

Às 9h30 saem os pedidos de auxílio desemprego nos Estados Unidos na última semana.

Por aqui, a FGV divulga hoje o Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) para os últimos 10 dias. As estimativas de mercado compiladas pela Bloomberg apontam alta de 2,4% para o índice de inflação, que é usado, principalmente, para reajustes de aluguéis.

Há dois dias, foi divulgado, também pela FGV, o Índice Geral de Preços-10 (IGP-10), que passou a subir 2,99% em março, acima do consenso do mercado de 2,84%.