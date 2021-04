No radar: Trump condena invasão, desemprego nos EUA e o que mais move o mercado

Trump condena invasão de apoiadores

Depois de fazer um discurso dúbio enquanto seus apoiadores invadiam o Capitólio, em Washington, o presidente Donald Trump mudou de tom em vídeo divulgado na noite de quinta-feira, 7, condenando a invasão pela primeira vez. Segundo o republicano, o ato foi marcado por “ilegalidade e caos”. Trump também voltou a afirmar que fará a transição no próximo dia 20, para quando está marcada a posse de Joe Biden, e citou que o momento “exige reconciliação”.

As declarações chegam como um alívio para as bolsas de valores, que sofreram com as turbulências de quarta-feira, 6. Nesta sexta-feira, 8, os principais índices de do Ocidente apresentaram leves altas, dando continuidade ao clima de otimismo com novos estímulos, após o partido democrata assegurar a maioria no Senado.

Payroll

Embora o clima ainda seja positivo, a direção para qual irão os mercados nesta sexta deve depender do relatório de empregos não-agrícolas dos Estados Unidos, o payroll. Considerado pelo mercado financeiro como o mais importante dado da maior economia do mundo, o payroll de dezembro deve revelar a dificuldade do mercado de trabalho americano em seguir se recuperando com novas medidas de isolamento no país.