No radar: Usiminas e Hypera divulgam balanço e o que mais move o mercado

Após fechar em queda em meio a preocupações sobre aumento de impostos nos Estados Unidos, o mercado americano mostra alguma reação na manhã desta sexta-feira, com os índices futuros operando em leve alta de 0,2%.

O presidente Joe Biden pretende dobrar os impostos sobre ganhos de capital para pessoas que ganham 1 milhão de dólares ou mais, passando para 39,6%. A medida, se concretizada, deve afetar apenas 0,3% dos americanos, mas alguns dos principais investidores do país.

A notícia saiu no início da tarde de ontem e provocou reação negativa nos índices de americanos, que fecharam em queda de quase 1%. Já o mercado europeu, que não havia precificado o novo plano fiscal de Biden, opera em leve queda nesta manhã, com o índice Stoxx recuando cerca de 0,3%.

PMIs

O que ajuda a suavizar o movimento são dados da economia do continente, que voltaram a superar as estimativas. No Reino Unido, o núcleo de vendas do varejo cresceu 4,5% em março, sendo que a alta esperada era de 1,9%.

Na Zona do Euro, os dados do índice de gerente de compras (PMI, na sigla em inglês) também mostraram forte recuperação, com o PMI industrial ficando em 63,3 pontos, 13,3 pontos acima da linha que divide a expansão da contração econômica e 1,3 ponto acima das expectativas. Ainda nesta manhã serão divulgados os PMIs dos Estados Unidos.

Temporada de balanços

No Brasil, a Usiminas (USIM5) irá divulgar o balanço do primeiro trimestre antes da abertura do pregão desta sexta, abrindo a temporada de resultados no país. Na véspera, as ações da empresa dispararam 5,36%, após dados do Instituto Aço Brasil alimentarem o otimismo sobre o balanço.

Após o encerramento do pregão, será a vez da Hypera (HYPE3) divulgar seu resultado do último trimestre. Para analistas do BTG Pactual, a empresa deve apresentar 286 milhões de reais em líquido, pouco acima dos 249 milhões do mesmo período de 2020. Pelo consenso de mercado colhido pela Bloomberg, a receita líquida deve ficar em 1,1 bilhão de reais.

GPS precifica oferta

O Grupo GPS (GGPS3) levantou 2,489 bilhões de reais em oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês). Na operação, as ações da companhia de segurança saíram por 12 reais, dentro da faixa indicativa entre 11,25 reais e 13 reais. A previsão é de que os papéis da companhia estreiem na B3 na próxima segunda-feira, 26.

