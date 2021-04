No radar: Westwing e Cruzeiro do Sul estreiam na B3 e o que mais move o mercado

Esta reportagem faz parte da newsletter EXAME Desperta. Assine gratuitamente e receba todas as manhãs um resumo dos assuntos que serão notícia.

Com estímulos no horizonte e constante queda de novos casos de coronavírus, investidores retomam suas apostas no mercado de , com os índices ocidentais em alta na manhã desta quinta-feira, 11. O ainda baixo nível de inflação nos Estados Unidos, revelado na véspera, também gera maior confiança de que os juros americanos irão se manter próximos de 0% por bastante tempo. Já na Ásia algumas das principais bolsas, como a de Xangai e de Seul, estiveram fechadas em função do Ano Novo Lunar.

Apesar do maior otimismo ter regido as bolsas internacionais nessa primeira metade de fevereiro, o mercado brasileiro tem sofrido para acompanhar o ritmo. Com a iminente renovação do auxílio emergencial no radar, os temores fiscais têm limitado a alta do , que vem de três quedas consecutivas.

Auxílio emergencial

O presidente da Câmara, Arthur Lira, voltou a sinalizar ser favorável à renovação do auxílio na noite de ontem. Em entrevista à BandNews, o deputado chegou a falar em valores entre 200 reais e 300 reais por mês. Para aprová-lo sem descumprir o teto de gastos, segundo ele, a PEC de Orçamento do Guerra pode ser reeditada. O desfecho dessa história, porém, deve ficar para depois do Carnaval.