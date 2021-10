Nova mega sena?; CPI ouve ANS sobre Prevent Senior e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta quarta-feira (6) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

CPI ouve diretor da ANS sobre caso Prevent Senior nesta quarta

Paulo Rebello Filho será questionado sobre medidas tomadas para responsabilizar a operadora de plano de saúde por irregularidades cometidas ao longo da pandemia

Mega-Sena tem prêmio de R$ 35 milhões nesta quarta-feira

Sorteio do último sábado não teve vencedor e a premiação ficou acumulada; apostas podem ser feitas até 19h

Desemprego nos EUA, listagem da Getnet, Rede D’Or e o que move o mercado

Bolsas internacionais chegam a cair mais de 2% em meio a temores sobre inflação e desaceleração econômica; investidores aguardam "prévia do payroll"

O plano de Doria para vencer as prévias do PSDB em novembro

No PSDB, as eleições de 2022 já começaram e anunciam que a disputa para o Palácio do Planalto deve ser acirrada

Cosan se une ao cofundador da Cabify em fundo ESG de US$ 2,5 bilhões

Empresa investe no Fifth Wall, criado por Brendan Wallace e focado em construtechs, que conta com 70 investidores, entre eles a rede de hotéis Marriott e a incorporadora British Land

E-commerce Mercado Favo capta R$ 141 mi em rodada com Tiger Global

Uma das pioneiras do chamado social commerce na América Latina, startup deve usar os recursos para uma expansão nacional e a chegada ao México nos próximos meses

Startup investe R$ 5 milhões para revolucionar carros de Uber e 99

Kovi anunciou parceria com adtech Zanzar para instalar "central multimídia" para passageiros de aplicativos

iClubs: startup que gerencia programas de fidelidade capta R$ 5 milhões

Empresa fundada em 2020 quer trazer mais flexbilidade a empresas que oferecem programas de fidelidade aos clientes

Trybe: um cheque de R$ 145 milhões para a 'escola de tecnologia do futuro'

Na série B, coliderada pela Base Partners e pela Untitled Investments, a edtech foi avaliada em R$ 1,3 bilhão

Os comportamentos que o investidor deve evitar para não perder dinheiro

No Invest Talks, em evento organizado pelo banco BTG Pactual, especialistas dão dicas para que investidores ultrapassem a e encontrem boas oportunidades financeiras

Comprar na baixa ou fazer aportes regulares? Veja o que rende mais

Estudo de gestora de fortunas mostra que não compensa para o investidor esperar por grandes momentos de queda, mesmo sabendo exatamente o ponto exato do fundo do poço

incentivadas para pessoas físicas são nova aposta da Ativa

Em cenário de alta da , lança plataforma que pretende aumentar volume de negociação entre investidores de varejo

Política e mundo

Nobel de Química: cientistas vencem com desenvolvimento da organocatálise

Pesquisa do alemão Benjamin List e do americano David MacMillan melhorou a pesquisa farmacêutica

Anfavea: como reagir à falta de peças e às fábricas paradas?

Mercado diminuiu 10,2% em relação a agosto e previsões indicam crescimento tímido para 2021

Zuckerberg nega que Facebook tenha priorizado em vez de segurança

Zuckerberg disse que é "ilógico" afirmar que o Facebook dê mais impulso a conteúdos que geram polarização política e social

Anunciantes calculam prejuízos causados pelo apagão das redes do Facebook

Profissionais que trabalham com anúncios na rede social estimam perdas de até 70% nos ganhos da última segunda-feira, com pane de quase 6 horas

Mais uma mega sena? Senado debate projeto que cria novas loterias

Em decorrência da pandemia de covid-19, projeto de lei prevê a criação da Loteria da Saúde e da Loteria do Turismo

Taiwan e China vivem situação 'mais sombria' em décadas, diz ministro

Taiwan vive sob a ameaça constante de uma invasão da China, que considera a ilha uma parte de seu território

Enquanto você desligou…

Rafinha Bastos e Monark contam quanto ganham por mês com YouTube

O humorista e o apresentador falaram sobre os valores durante o programa Flow

Tempestades de areia avançam em cinco estados e são alerta sobre o clima

A mudança exige tanto locais, como a mudança nas formas de cultivo na agricultura, quanto de maior abrangência, como o fim do desmatamento da Amazônia

Veja quais foram os 10 carros mais vendidos no Brasil em setembro

Com tabela completamente diferente, Hyundai HB20 ficou à frente nas vendas, seguido por Fiat Toro e Jeep Compass

Vale paralisa metade da sua produção de cobre; entenda o impacto na ação

A Vale informou que interrompeu as operações de Salobo, no Pará, após incêndio atingir a mina; a previsão é que a produção fique suspensa até o fim de outubro

Senado aprova projeto do novo marco legal das ferrovias

O principal avanço do texto é liberar um novo regime ferroviário no país, chamado de autorização

Agenda

O Brasil divulga as vendas e os estoques no varejo no mês de agostoe na atualização anual, ou seja, de janeiro até agosto. O índice mede a variação no valor total das vendas no setor, ajustadas pela inflação. É o indicador mais importante dos gastos dos consumidores, o que representa a maior parte da atividade econômica em geral. Como acontece todas as semanas, o Energy Information Administration atualiza os estoques de petróleo bruto e em cushing dos EUA.

Frase do dia

“Você nunca pode atravessar o oceano até que você tenha coragem de perder de vista a costa” – Cristóvão Colombo.

Abertura de mercado

CCRO3) ARREMATA AEROPORTO DA PAMPULHA" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/8jnSdoz4lYw?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

Exame Flash