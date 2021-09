Novas ações no Ibovespa podem ajudar a diversificar o índice, diz analista

O , principal índice da B3, passa a contar a partir de hoje com sete novas . A carteira teórica que vai vigorar entre os meses de setembro e dezembro terá a inclusão dos seguintes papéis: Alpargatas PN (ALPA4), Banco Inter PN (BIDI4), Banco Pan PN (BPAN4), Méliuz ON (CASH3), Rede D'Or ON (RDOR3), Dexco ON, ex-Duratex (DXCO3) e Petz ON (PETZ3).

Para Luiz Temporini, analista do BTG Pactual digital, as inclusões são um passo importante para a do índice, que tradicionalmente é atrelado às ações de commodities e bancos.

“Qualquer impacto dentro desses setores causa grande variação no índice, mas isso vai mudando pouco a pouco com a chegada de novas empresas à e com a inclusão desses papéis no Ibovespa. A expectativa é que o índice fique mais equilibrado em suas variações ao longo dos anos”, afirmou Temporini na Abertura de Mercado desta segunda-feira, 6.

Vale lembrar que o equilíbrio é um plano a . Por enquanto, a Vale (VALE3) segue sendo a ação com maior peso do índice, com participação de 14,2%. Na sequência, commodities e bancos mantém a hegemonia: Itaú Unibanco (ITUB4), tem participação de 6,3%; Petrobras PN (PETR4), de 5,3%; Bradesco PN (BBDC4), de 4,6%; e Petrobras ON (PETR3), de 4,1%.

Com a mudança de hoje, é possível que alguns papéis passem por oscilações mais bruscas no pregão desta segunda-feira, à medida que grandes fundos fazem rebalanceamentos e ajustam suas posições para se adequar à nova carteira do Ibovespa.