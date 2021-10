Nubank entra com pedido confidencial para registro preliminar de IPO

O Nubank anunciou nesta quarta-feira, 27, que entrou com pedido confidencial para registro preliminar de IPO (oferta pública inicial de ) tanto na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) quanto na SEC (Securities and Exchange Commission), reguladora do mercado de capitais nos Estados Unidos.

A maior fintech da América Latina pretende abrir capital nos EUA no início de 2022. Por aqui, o pedido à CVM e à B3 foi de listagem de emissor estrangeiro categoria “A”; registro e admissão à negociação de programa de BDRs patrocinado, de nível 3; e registro de oferta pública inicial de distribuição de BDRs representando ações ordinárias classe A.

Como o pedido é confidencial, os números da empresa ainda estão sob sigilo, mas a expectativa é de que o Nubank seja avaliado em mais de 55 bilhões de dólares.

Vale lembrar que, há duas semanas, a fintech divulgou ter alcançado seu primeiro semestre no azul da história. O Nubank reportou líquido de 76 milhões de reais de janeiro a junho. No mesmo período do ano anterior, a empresa teve prejuízo de 95 milhões de reais.

Outro fator que conta a favor da fintech antes do IPO é o respaldo de seus acionistas. Em junho, o Nubank recebeu 750 milhões de dólares em aportes, chegando a um valuation de 30 bilhões de dólares.

A última captação contou com 500 milhões de dólares da Berkshire Hathaway, a holding do bilionário Warren Buffett, considerado um dos maiores investidores do mundo. Já o investimento de 250 milhões de dólares foi liderado pela gestora americana Sands Capital e contou com a participação das gestoras brasileiras Absoluto, de José Zitelmann e Gustavo Hungria, e Verde, do também renomado investidor Luis Stuhlberger.