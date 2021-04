O Brasil está quebrado?; eleições no Senado dos EUA e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta quarta-feira (6) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

No radar: Geórgia azul, desemprego americano e o que mais move o mercado

Com temores de que onda democrata prejudique empresas de tecnologia, Nasdaq futuro cai quase 2% em meio à apuração de votos para o Senado

Democratas vencem 1ª disputa na Geórgia e se aproximam do controle do Senado

O democrata Raphael Warnock venceu com 50,5% dos votos e se tornou o primeiro senador negro eleito pelo estado do sul dos Estados Unidos

Congresso dos EUA se reúne para atestar vitória de Biden em sessão conturbada

A contagem dos votos do Colégio Eleitoral é a última etapa formal antes da posse do presidente eleito Joe Biden, mas republicanos ameaçam atrapalhar o processo nesta quarta

O Brasil está quebrado? O que dizem economistas sobre fala de Bolsonaro

Em seu primeiro dia de trabalho em 2021, Bolsonaro contradisse o ministro Paulo Guedes, ao afirmar que o Brasil está "quebrado". Saiba o que dizem economistas

Baleia Rossi lança nesta quarta-feira candidatura à presidência da Câmara

O emedebista conta com o apoio de 11 legendas, que, somadas, têm 261 deputados. Arthur Lira, principal adversário, une nove partidos

Compra de vacinas da AstraZeneca vai custar R$ 59,4 milhões ao Brasil

Além de importar 2 milhões de doses prontas, o governo pretende receber em janeiro ingrediente para fabricar, na Fiocruz, outras 210,4 milhões de unidades do mesmo imunizante ao longo de 2021

Com vacina, CEO do Goldman aposta em retorno aos escritórios até fim do ano

O CEO do Goldman disse estar animado pela quantidade de vacinas produzidas, mas é preciso encontrar maneiras flexíveis e eficientes de distribui-las

Quem é Jack Ma, famoso por extravagâncias no Alibaba e sumido há meses

Com uma fortuna de 59,5 bilhões de dólares, é o homem mais rico da China e conhecido por apresentações extravagantes

Copasa entra na carteira de da EXAME Research

Em novembro, a companhia de saneamento mineira aprovou o pagamento de dividendos extraordinários aos acionistas

Política e mundo

Projeto permite circulação de veículo com licenciamento vencido na pandemia

Medida terá caráter excepcional e temporário durante a vigência do estado de calamidade pública decorrente do novo coronavírus

Após 60 mil casos em 24h, Reino Unido avalia ampliar prazo do lockdown

As restrições impostas nesta semana são as mais severas desde março. Boris Johnson alertou que as próximas semanas serão as "mais difíceis até agora"

China aumenta pressão e dezenas de opositores são detidos em Hong Kong

A polícia chinesa confirmou 53 prisões por "subversão" em uma operação que teve a participação de quase 1.000 agentes

China fecha cidade de 11 milhões de habitantes por coronavírus

Um de seus distritos é considerado de "alto risco" e foi isolado. Todos os habitantes foram submetidos a testes de covid-19

Kim Jong-un admite ter fracassado na Coreia do Norte

Kim Jong-un lamentou o fracasso do plano de desenvolvimento econômico. Os resultados ficaram "muito abaixo em quase todos os âmbitos", afirmou

Enquanto você desligou…

Conheça o Vanzak Labs, nova empresa do fundador da Desinchá

Eduardo Vanzak e seu irmão, Rafael Mendes, aproveitam a história de sucesso da empresa de chás para ajudar outros empreendedores com marketing

As tecnologias que melhoraram em 2020, e as que precisam melhorar em 2021

De videoconferências a apps fitness, a melhor tecnologia nos ajudou em um ano difícil. Mas ainda houve pontos baixos

Samsung apresenta novas TVs para manter liderança global de 15 anos

A companhia sul-coreana anuncia, antes da CES 2021, os novos televisores das linhas Crystal UHD e QLED

Agenda

Tanto no Brasil quanto na Zona do Euro será divulgado o Índice de Atividade Industrial (PMI) referente ao mês de dezembro, que libera os dados da produção industrial no mês de dezembro, assim como no acumulado do ano. Esse é um dos principais indicadores da economia das regiões e oferece perspectivas sobre a força do setor manufatureiro, os empregos na área, os salários e a renda dos trabalhadores. O Energy Information Administration atualiza os estoques de petróleo bruto e em cushing dos EUA.

Frase do dia

“Definir um objetivo é o ponto de partida de toda a realização” – W. Clement Stone.

Exame Flash

Ouça um rápido resumo das principais notícias e destaques do Brasil e do mundo em uma curadoria especial do time da Exame. Apresentação por Lucas Agrela.