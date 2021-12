O que é o ‘tapering’ do Fed e como ele impacta seus investimentos

“Afunilando” e “afinando” são algumas das traduções para a palavra inglesa “tapering”. No mercado financeiro, tapering significa realizar uma retirada gradual de estímulos monetários – que é justamente o que está prestes a ocorrer nos Estados Unidos.

O banco central dos EUA, o Federal Reserve (Fed) anunciou que vai começar a reduzir o ritmo de suas compras mensais de títulos ainda em novembro, até o final do mês. O Fed implementou o programa em resposta à pandemia, para incentivar a economia americana. Passados 20 meses do início da , os EUA têm mostrado sinais de recuperação e as autoridades já avaliam iniciar o tapering.

Dos atuais 120 bilhões de dólares comprados mensalmente pelo Fed, o processo de tapering prevê reduções de 15 bilhões de dólares a cada mês – 10 bilhões de dólares em títulos do Tesouro e 5 bilhões de dólares em títulos lastreados em hipotecas.

O Fomc, comitê de política monetária do Fed, afirmou em comunicado que a mudança veio "à luz do progresso substancial que a economia fez em relação às metas do Comitê desde dezembro passado".

A decisão, já aguardada pelo mercado, ocorre em meio aos altos índices de inflação, que vem se mostrando mais persistente nos Estados Unidos do que apontavam as primeiras expectativas. “Os desequilíbrios de oferta e demanda relacionados à pandemia e à reabertura da economia contribuíram para aumentos consideráveis de preços em alguns setores”, destaca o comunicado.

A autoridade monetária também assegurou que está pronta para fazer ajustes no processo, se necessário. “O Comitê julga que reduções semelhantes no ritmo de compras de ativos provavelmente serão apropriadas a cada mês, mas está preparado para ajustar o ritmo de compras se justificado por mudanças nas perspectivas econômicas”, afirma o comunicado.