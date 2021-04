O que esperar do Ibovespa em fevereiro depois da queda em janeiro?

Esta reportagem faz parte da newsletter EXAME Desperta. Assine gratuitamente e receba todas as manhãs um resumo dos assuntos que serão notícia.

A brasileira embarcou em uma montanha-russa no primeiro mês de 2021. O , principal índice da B3, renovou seu recorde histórico de fechamento para 125.076,63 pontos logo na primeira semana do ano -- e depois começou a despencar. Nos pregões que se seguiram, o índice teve quatro dias de ganhos contra dez de perdas -- seis consecutivos. O Ibovespa encerrou janeiro aos 115.067,55 pontos, recuo mensal de 3,32%.

Diante desse desfecho, o que esperar do segundo mês do ano na bolsa? Segundo analistas, parte das respostas vem da análise dos fatores que ajudaram a derrubar o Ibovespa em 8% desde o recorde no início do mês: são temporários ou provavelmente não serão revertidos no curto e no médio prazo? Já foram precificados pelo mercado?

Dando um passo atrás: em novembro, a bolsa brasileira engatou um rali e disparou 15,9%. À época, grandes investidores retomaram o otimismo com a definição no cenário americano com a eleição de Joe Biden e começaram a precificar a retomada econômica com a chegada das vacinas contra a Covid-19. O otimismo aumentou o apetite a risco e o capital estrangeiro entrou com força nos mercados emergentes, impulsionando o Ibovespa.

Na segunda quinzena de janeiro, porém, o otimismo sofreu abalos por causa de incertezas nas campanhas de vacinação no Brasil e no exterior. Veja os principais riscos:

Tumulto no caso GameStop

No exterior, o revés nas bolsas americanas foi acentuado pela febre do short squeeze, que amplificou os temores sobre bolhas nas e efeitos da especulação no mercado. Fundos com posições vendidas, ou seja, que apostavam na queda das ações, tiveram que amargar perdas milionárias (e até bilionárias) com a alta nas cotações motivada por grupos de investidores que se organizaram para comprar os papéis e pressionar as cotações.

Foi o que fizeram milhares de investidores de varejo por meio da rede social Reddit. O grupo conseguiu inflar os preços dos papéis de empresas como a GameStop e a AMC (de cinemas). O fenômeno não dá sinais, por ora, de ter sido isolado.

Como resultado, as bolsas americanas tiveram perdas expressivas no último pregão, com dois de seus principais índices -- o S&P500 e o Dow Jones -- fechando o acumulado do mês no vermelho pela primeira vez desde as eleições.