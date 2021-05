O que fazer em períodos de alta volatilidade no mercado?

As preocupações sobre a inflação americana têm provocado fortes desvalorizações nas bolsas do mundo inteiro, com os principais índices de caindo pelo quarto dia consecutivo nesta quinta-feira, 13. O momento, no entanto, não deve ser de pânico - e sim de rever os próprios investimentos. Isso é o que afirma Bruno Lima, analista-chefe da Exame Invest Pro.

Caso o investidor não se sinta completamente confortável com a posição, diz Lima, a melhor opção deve ser vender. "A convicção tem que andar com seu horizonte de investimentos. Se você tem uma carteira de , mais do que nunca é importante traçar cenário e diversificar", afirmou na Abertura de Mercado desta quinta.

Mas segundo ele, antes de tomar qualquer decisão, é importante avaliar como cada um dos ativos do portfólio devem se comportar dependendo do cenário. "Se tem um cenário com pressão de inflação e o dólar pode performar melhor, tem que ter uma parte em dólar", disse.

"É muito mais uma discussão de composição de carteira e proteções, não de vender tudo. Tem que ter paciência e disciplina, senão não chega em lugar algum."