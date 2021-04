Os 10 'ursos' que podem ameaçar o rali das bolsas, segundo a EXAME Gavekal

2021 começa com a continuação do forte rali de ativos no mundo, que alguns analistas já chamam de "rali de tudo". Os mercados de estão com ativos em trajetória de alta desde o início de novembro. Em situações como essa, em que o otimismo toma conta do mercado, convém não perder a visão sobre os principais riscos que podem colocar esse cenário a perder. É o que avalia o mais novo relatório da EXAME Gavekal Research.

Diversificar a carteira no exterior é cada vez mais fundamental. Tenha acesso às melhores análises sobre a economia global

"É apropriado pensar sobre por que esse consenso de alta pode se mostrar incorreto", afirma Anatole Kaletsky, fundador e co-presidente da Gavekal Research, uma das mais respeitadas consultorias independentes de análise macro e alocação global de ativos do mundo, em relatório divulgado por meio de sua parceria com a EXAME Research.

Kaletsky, que é também presidente do Institute for New Economic Thinking, conta que nos últimos anos, escreveu uma série de artigos chamados 'Os Dez Ursos', descrevendo dez desses riscos divididos em três grupos -- econômicos, políticos e financeiros -- e depois divididos novamente em três categorias:

Riscos que são amplamente discutidos, mas podem ser quase desconsiderados (digamos, uma probabilidade de 10%);

Riscos que definitivamente precisam de atenção (digamos, 40% ou mais de probabilidade);

E uma categoria intermediária de riscos com os quais vale a pena se preocupar, mas improváveis (25% de probabilidade).

Veja a seguir 4 dos 10 riscos apontados por Kaletsky:

Riscos moderados, com 25% de probabilidade:

Crescimento global decepciona: "As expectativas de recuperação agora são altas o suficiente para justificar uma moderada preocupação sobre as decepções de crescimento, já que a segunda a terceira onda da Covid-19 terão devastado os dados econômicos e corporativos do primeiro trimestre", escreve Kaletsky.