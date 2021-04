As 100 empresas com melhor reputação no país; estratégia para ficar milionário na Bolsa e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta quinta-feira, 11, para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

IPCA, decisão do BCE, PEC Emergencial e o que mais move o mercado

Mercados mantém bom humor com aprovação de pacote trilionário nos EUA e inflação americana dentro das expectativas

Pablo Spyer alerta: preocupação com inflação é unânime no mercado

Em entrevista à EXAME Invest, o diretor de operações da EQI comentou que o cobertor está curto e o mercado não sabe o que fazer: "os próximos 30 dias serão de mais turbulência"

Rumo à riqueza: a estratégia de Carol Dias para ficar milionária na

Carol Dias, consultora financeira e ex-modelo no 'Pânico', tem R$ 4 milhões em patrimônio, 6 milhões de seguidores no Instagram e defende a da carteira de ativos

Os 100 líderes empresariais com melhor reputação no Brasil

No ranking da 7ª edição da pesquisa de campo Monitor Empresarial de Reputação Corporativa (Merco) há 22 novos líderes e mais mulheres do que nas edições anteriores

As 100 empresas com melhor reputação no país

Manter os negócios em ordem na pandemia da Covid-19 sem deixar de lado a responsabilidade corporativa e social foi essencial para as cem empresas no ranking de reputação da Merco

Depois do IPO, o que quer a Mobly?

Com a tecnologia como pilar essencial, empresa espera conquistar o Brasil – e, potencialmente, a América Latina

Maior gestora quantitativa da América Latina lança fundo para em Bitcoin

Operação envolve compra de startup focada em estratégias de inteligência artificial para negociar criptomoeda

10 anos após Fukushima, energia nuclear ressurge como fonte limpa. Será?

Europa decide se a fonte entrará no Green New Deal e China planeja 6 novos reatores, enquanto cientistas tentam desenvolver tecnologia mais segura

Gestoras abraçam pauta ESG e fundos com a temática batem R$ 1 bi no país

Demanda crescente impulsionou a a oferta de produtos que atendam aos princípios ambientais, sociais e de governança

Política e mundo

Demitido da Secom, Wajngarten recusa cargos e deixa governo Bolsonaro

Ao longo de sua permanência, empresário acumulou atritos com a imprensa, no governo e mais recentemente com o ministro das Comunicações, Fábio Faria

Câmara conclui votação da PEC Emergencial em 1º turno

Deputados ainda terão de votar a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) em um segundo turno, o que está previsto para acontecer nesta quinta (11)

Paes prorroga restrições até 22 de março, mas amplia horário de bares e restaurantes

Saiba o que está permitido e quais atividades continuam com as mesmas regras no Rio de Janeiro

Com pacote trilionário e casos despencando, Biden faz 1º pronunciamento na TV

O presidente americano, Joe Biden, falará em horário nobre nos EUA nesta quinta-feira, marcando um ano desde que os EUA entraram na primeira quarentena

Após começo lento, vacinação na Índia acelera depois de premiê ser imunizado

O endosso público com a imunização do primeiro-ministro Narendra Modi e a inclusão de novos grupos de idosos foram cruciais para o país, que tem 1,4 bilhão de habitantes

Agência europeia analisa aprovação da vacina da Johnson & Johnson

Comitê da Agência de Medicamentos Europeia se reúne nesta quinta para avaliar o uso emergencial do imunizante contra a covid-19

Enquanto você desligou....

Quer estudar nos Estados Unidos? Veja as respostas para 6 dúvidas comuns

Segundo orientador, existe um tempo recomendado para se preparar para estudar fora e um passo a passo para o sucesso

Localiza abre inscrições para primeiro programa de trainee para lojas

Candidaturas podem ser feitas até 21 de março e são direcionadas a profissionais de qualquer lugar do Brasil

A TV quebrou? Fabricantes de eletrônicos terão que garantir “direto de conserto” no Reino Unido

Lei que garante direito a consertar bens deve reduzir em 1,5 milhão de toneladas a quantidade de lixo eletrônico produzida no Reino Unido

Conheça o SUV com o qual a Volkswagen quer voltar a lucrar na América do Sul

O compromisso com a região contrasta com a decisão da Ford Motor Co. no início deste ano de encerrar as operações de fabricação depois de um século no Brasil

Meteorito raro que caiu recentemente no Reino Unido intriga cientistas

Chamada de Winchcombe, a rocha pode trazer respostas sobre a composição planetária do Sistema Solar

Agenda

As atenções do mercado devem se voltar para a divulgação do IPCA de fevereiro, o último antes da reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) na próxima semana. A expectativa para esta publicação é de alta mensal de 0,72%, acumulando 5,06% em 12 meses - acima do centro da meta de inflação de 3,75% para este ano e próximo do topo da banda, de 5,25%. Um resultado acima do esperado deve aumentar ainda mais a pressão para que o Copom eleve em 0,5 ponto percentual a taxa na próxima reunião.

Enquanto o Brasil irá definir sua taxa de juros na próxima semana, a decisão do Banco Central Europeu será feita hoje. A expectativa é de manutenção da taxa de juros referência negativa em 0,5%, mas investidores devem estar atentos aos sinais de Christine Lagarde, presidente da instituição.

