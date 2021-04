IPOs em 2021: CSN Mineração, Havan e Kalunga no radar do investidor

Outra empresa que pode se beneficiar da conjuntura para seu setor é a Iguá Saneamento, que está em sua terceira tentativa de abrir capital na bolsa. “No caso da Iguá, existem boas perspectivas para o setor de saneamento com o novo marco setorial, que vai abrir as possibilidades de atuação para empresas privadas”, afirma Aguiar.

A lista inclui ainda o IPO da varejista Havan, que foi suspenso em 2020 sob o conselho dos bancos coordenadores da oferta em um momento em que o mercado estava instável e a faixa de preço foi considerada elevada. À época, estimava-se que a empresa pretendia captar 10 bilhões de reais com a abertura de capital e, assim, chegar aos 100 bilhões de reais em valor de mercado.

Ainda no campo do varejo, a temporada de IPOs de 2021 deve abrigar três ofertas de varejistas especializadas na venda de móveis e artigos de decoração. A controladora da Tok&Stok, rede líder no varejo físico, vai tentar fazer sua oferta neste ano, assim como suas concorrentes com operações nativas voltadas para o e-commerce Mobly e Westwing.

A Kalunga, varejista líder no segmento de escritórios e materiais escolares, fecha os nomes de peso da lista. A empresa foi uma das últimas a pedir registro para IPO em 2020 -- dez pedidos foram protocolados na CVM no último mês do ano.

Existem ainda companhias que estão fora da fila -- por enquanto --, mas ainda possuem intenção de abrir capital em 2021. O caso mais emblemático é o Caixa Seguridade, que já teve seu IPO suspenso duas vezes. Porém, em entrevista concedida no início de novembro, o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, disse avaliar que pode haver uma nova janela de oportunidade para a realização da oferta no começo deste ano.

Para a B3, bolsa brasileira, a expectativa é a de que o mercado de capitais se torne fonte de captação de recursos também para empresas médias. “Até 2018 havia um problema de demanda. Era difícil para qualquer empresa captar com um juro real tão alto, ainda mais para as médias. Mas hoje o mercado já é adequado para diversos tamanhos de companhias, e estamos trabalhando para que a abertura de capital seja cada vez mais simples e acessível”, disse o presidente Gilson Finkelsztain, presidente da B3, em dezembro.

É possível ainda que mais companhias optem por fazer suas aberturas de capital de forma restrita. Esse modelo também é conhecido como oferta 476 em referêrência ao número da instrução da CVM que rege o tipo de oferta. Nesse formato, as empresas podem oferecer suas ações apenas para investidores profissionais, com mais de 10 milhões de reais em investimentos. A vantagem é a simplificação da estrutura da oferta, que tem uma lista de obrigações bem menor do que a oferta de ações padrão, também chamada de oferta 400.

O ano de 2020 foi o primeiro em que a bolsa brasileira recebeu IPOs com oferta restrita – até então, só follow-ons (as ofertas subsequentes, de empresas já com capital aberto) haviam utilizado o recurso. O primeiro foi o da mineradora Aura Minerals (AURA33), em julho, e o último, o da urbanizadora Alphaville (AVLL3), em dezembro.

“É um caminho que está no radar das empresas que já estavam se preparando para um IPO e não conseguiram concluir a oferta em 2020”, afirma Gustavo Rugani, sócio do Machado Meyer especialista em mercado de capitais.