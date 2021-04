Os segredos dos 3 fundos multimercados mais rentáveis de 2020

O ano de 2020 foi marcado por reviravoltas. O otimismo registrado nos primeiros dois meses do calendário foi frustrado pela chegada da pandemia de Covid-19, que fez desabar as bolsas de valores ao redor do mundo. A partir de novembro, no entanto, a tendência se inverteu. A promessa da vacina deu esperança aos investidores e os mercados engataram em um forte rali.

Os maiores ganhos ficaram com os produtos que conseguiram captar essas idas e vindas, como o fundo Versa (Versa Long Biased FI Multimercados). O produto entregou 83,79% de retorno a seus cotistas no ano passado e foi o multimercado com a melhor performance do ano, segundo o ranking da Economatica elaborado a pedido da EXAME Invest. Veja abaixo os melhores desempenhos:

Os três melhores de 2020 Colocação Nome Gestora Retorno em 2020 1 Versa Long Biased FI Mult Versa Gestora de Recursos Ltda 83,79% 2 Santander FI Global Equities Mult Ie Santander Brasil Gestao de Recursos Ltda 61,34% 3 BB Mult LP Fx Balanced Ie Private FI BB Dtvm S.A 48,90% Versa Fit Long Biased FI Mult Versa Gestora de Recursos Ltda 48,90% Fonte: Economatica. Acesse o ranking completo aqui

A gestora, a propósito, também aparece em terceiro lugar do pódio com o fundo Fit (Versa Fit Long Biased FI Multimercados). O produto é idêntico ao irmão Versa, com apenas uma diferença: a carteira é reduzida pela metade. Ou seja, se o Versa compra 30% do patrimônio de uma determinada ação, o Fit compra 15%. A estratégia reduz pela metade o risco e o retorno do segundo fundo, que teve ganhos de 48,9% no ano passado. Ambos os fundos estão disponíveis para investidores em geral.

Para Luiz Fernando Alves Jr., gestor da Versa, a receita para o desempenho foi uma combinação entre proteção e desproteção da carteira, observando os momentos certos. “Começamos 2020 com uma carteira otimista, mas enfiamos o pé no freio com muita força logo no início da . Zeramos toda a posição na quando o estava em 110 mil pontos e recompramos quando chegou aos 80 mil pontos. Conforme a bolsa se recuperou, subimos junto”, conta.

Os fundos Versa e Fit -- assim como outros produtos long biased -- são focados em . Em tradução livre, o termo “long biased” indica um produto “comprado” em uma certa tendência de alta. Ou seja, o fundo aposta na compra de ativos esperando valorização futura. Os produtos também possuem alto risco porque são alavancados: tomam recursos emprestados para realizar operações com valores acima do saldo do fundo.

“Tivemos muita volatilidade no portfólio ao longo de 2020, mas mantivemos a mesma carteira de antes da crise, com grande peso de construtoras e varejistas. Para 2021, mantemos o olhar otimista para o mercado interno”, avalia Alves.