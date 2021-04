Pagamento do auxílio; Ciro sugere Lula vice em 2022 e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta terça-feira (6) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

No radar: Orçamento, correção pós-rali e o que move os mercados

Índices futuros americanos têm leve baixa após renovarem recordes na segunda-feira; bolsas na Europa sobem na volta da Páscoa

Eleição antecipada: Ciro sugere Lula vice em 2022

O pedetista disse que o ex-presidente deve se inspirar em Cristina Kirchner para derrotar Bolsonaro

Pela 1ª vez em 17 anos, mais de 50% não tem segurança alimentar no Brasil

São mais de 116 milhões de brasileiros nessa situação. A pandemia deixou 19 milhões em insegurança alimentar grave em 2020, quase o dobro de 2018

Começa o pagamento do auxílio emergencial 2021; veja como receber

Benefício começa a ser pago nesta terça-feira, 6, para nascidos em janeiro. Veja como vai funcionar

A operação de guerra para pagar o auxílio, segundo o CEO da Caixa

Pedro Guimarães conta as lições aprendidas com o pagamento do auxílio em 2020 para reduzir aglomerações nas agências, fala sobre crédito imobiliário e para onde vai o banco estatal

BTG compra participação no Banco Pan por R$ 3,7 bi após acordo com Caixa

Negócio transforma BTG no único controlador do Pan; operação ainda deve ser aprovada pelo Banco Central

Credit Suisse tem prejuízo de US$ 4,7 bilhões com Archegos Capital

No primeiro trimestre, o banco Credit Suisse teve prejuízo de US$ 961,1 milhões

Política e mundo

Bolsonaro dará posse a sete ministros nesta terça-feira

Evento será fechado à imprensa, mas será transmitido ao vivo pelos canais oficiais do governo

Alinhamento ao Planalto desgasta Nunes Marques no STF

A liberação de cultos e missas em igrejas durante a pandemia de covid-19 deve ser revista amanhã pelo plenário do STF

Recuperação do setor de serviços da China acelera em março

O Índice de Gerentes de Compras (PMI, na sigla em inglês) subiu a 54,3, nível mais alto desde dezembro

Em meio a incertezas, FMI divulga novas estimativas para economia global

Fundo vê melhora do cenário econômico global para 2021 e 2022, mas problemas da pandemia ainda existem e são mais difíceis para os países emergentes

Imigrantes sofrem mais com efeitos econômicos da pandemia, diz ONU

Comitê Sobre Trabalhadores Imigrantes inicia sua 32ª sessão em meio a recorde de pedidos de ajuda. Estrangeiros foram os primeiros a perder o emprego

Enquanto você desligou…

Auxílio emergencial negado? Veja como contestar o resultado

A contestação do pedido negado deve ser feito no site do Dataprev até o dia 12 de abril

Uber vai indenizar mulher cega e seu cão-guia em US$ 1,1 milhão

Decisão de corte de arbitragem acontece depois que a passageira foi negada transporte mais de 14 vezes por motoristas da plataforma

Petrobras reajusta do gás natural em 39% a partir de maio

Novos valores passam a valer a partir de 1º de maio. Em dólar, a alta será de 32%

Startup oferece vagas com terapia grátis, auxílio home-office e creche

Funcionários da Idwall têm direito a terapia ou coaching a custo zero, além de vale-refeição e vale-alimentação flexíveis para serem gastos como quiserem

O que se sabe sobre o projeto secreto de computação quântica da Alphabet

Empresa-mãe do Google está explorando o encontro da física quântica com a Inteligência Artificial em um projeto chamado Sandbox

Agenda

Nesta terça-feira (6), será publicado na Zona do Euro um dos principais indicadores da economia na região, a taxa de desemprego, que mede a porcentagem da força de trabalho total que está desempregada.

Frase do dia

“Você deve pensar grande e começar pequeno” — Carlos ‘Wizard’ Martins.

Exame Flash

Ouça um rápido resumo das principais notícias e destaques do Brasil e do mundo em uma curadoria especial do time da Exame. Apresentação por Lucas Agrela.