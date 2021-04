Para Credit, Eletrobras ainda é compra; mas prepare-se para pregão negativo hoje

Com a brasileira fechada ontem por conta do feriado do aniversário de São Paulo, as da Eletrobras (ELET3; ELET6) vão repercutir nesta terça-feira, 26, o anúncio no domingo sobre a saída do CEO, Wilson Ferreira Junior. Mas a depender do desempenho visto dos ativos da companhia negociados na Bolsa de Nova York na véspera, o investidor pode preparar-se para uma forte reação negativa na abertura deste pregão. Na segunda, os American Depositary Receipts (ADRs) da estatal representativos dos papéis ordinários fecharam com queda de 8,10%, enquanto os dos ordinários caíram 11,76%.

No mercado, a renúncia de Ferreira Junior foi sentida com um aumento nos temores sobre a privatização da companhia, que tinha o executivo como principal entusiasta do projeto e responsável por colocar de pé uma ampla reestruturação da empresa nos últimos dias. No entanto, embora a saída acenda um alerta para o projeto de privatização da empresa e também para a sustentabilidade do fluxo de caixa nos patamares atuais, analistas do Credit Suisse apontaram, em relatório, que nem tudo está perdido.

Os analistas Carolina Carneiro, Rafael Nagano e João Rodrigues, que assinam o relatório do banco, divulgado na véspera a clientes, comentam que "continuam a acreditar que é difícil mudar o bom desempenho operacional da Eletrobras em um curto espaço de tempo", citando que as mudanças implementadas pela gestão de Ferreira Junior são de longa duração.

Por isso, apesar de reforçarem aos investidores para se preparem para uma queda das ações neste pregão, eles mantiveram recomendação outperform, equivalente a compra, para os papéis preferenciais ELET6 da companhia; os ordinários ELET3 seguiram com classificação neutra.

Eles explicam que a preferência pelos PNs é justificada não apenas por um "bom fluxo de garantidos a ELET6 no estatuto", como também porque ainda veem "riscos importantes para a aprovação do processo de privatização, o que garantiria um melhor suporte e cenário para as ações ONs".