'Patinho feio' dos IPOs, Pague Menos se recupera e entra no radar do investidor

Diferentemente dos Estados Unidos, que possui três grandes redes farmacêuticas com domínio de mais de 60% de mercado, o varejo de farmácias no Brasil ainda é bastante pulverizado. As 26 maiores redes de farmácias possuem cerca de metade das vendas.

"A outra metade é composta de pequenas farmácias independentes, abertas por profissionais farmacêuticos que se formam e abrem uma loja no próprio bairro. O varejo farma tem grande espaço de consolidação no Brasil", afirma o vice-presidente financeiro da Pague Menos.

Nas grandes cidades, a situação é diferente. Grandes redes, como RaiaDrogasil, DPSP (dona da Pacheco e da Drogaria São Paulo), Dimed (dona da Panvel), Extrafarma e a própria Pague Menos disputam quadra a quadra a preferência dos consumidores.

Para ganhar vantagem nessa disputa, a estratégia da Pague Menos é a de diferenciar seus serviços. Inspirada no modelo de Minute Clinic da CVS, maior rede de farmácias dos Estados Unidos, a varejista brasileira instalou pequenos ambulatórios dentro de 809 das suas 1.105 unidades. Chamada de Clinic Farma, a estrutura oferece serviços diversos: desde a aplicação de brincos até a realização de testes de covid-19.

"Temos foco na classe média expandida, com renda familiar de até 4.500 reais por mês. Mais de 70% desse público não tem acesso a hospitais nem planos de saúde. O serviço que oferecemos é importante para essas pessoas", diz Novais.

Novo normal

O executivo da rede de farmácias conta que a pandemia do coronavírus aumentou a preocupação dos brasileiros quanto à própria saúde. A venda de vitaminas e de aparelhos médicos, como medidores de pressão, aumentou substacialmente nos últimos meses.

Por outro lado, o distanciamento social e o uso de máscaras diminuiu a disseminação de doenças sazonais, como a gripe, o que reduziu o consumo de analgésicos, antitérmicos e antibióticos.

"Devemos sair da pandemia com uma preocupação maior com saúde do que antes. Prova disso é que as pessoas estão consumindo mais produtos para reforçar a imunidade. As demais categorias de medicamentos, que vendemos menos ao longo de 2020, devem voltar a ser consumidos normalmente, conforme a vida volta ao normal", diz o diretor financeiro da Pague Menos.