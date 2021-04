Pazuello de saída?; descontos no Dia do Consumidor e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta segunda-feira (15) para começar o dia bem informado:

No radar: Smiles-Gol, Eletrobras, Copom e Fed e o que move o mercado

Semana cheia para definição de rumos da política monetária no Brasil e nos EUA; horário de verão nos EUA leva brasileira a fechar uma hora mais cedo, às 17h

Indicação de novo ministro da Saúde e definição do auxílio agitam Brasília

Renovação do programa de redução de jornada e salário e aprovação de marco regulatório do gás também estão na pauta do Congresso

Dia do consumidor: Por que a data é celebrada hoje – e 10 varejistas com descontos de até 80%

Dia do Consumidor é importante data para varejistas de moda, eletrônicos, alimentos e outros segmentos conquistarem clientes na pandemia

35 redes de franquia com descontos de até 90% no Dia do Consumidor

Marcas como China in Box, Imaginarium, Pizza Prime, Hope e Giolaser estão com descontos para celebrar o Dia do Consumidor 2021

Na fila da privatização, Eletrobras deve mostrar bilionário nesta segunda

Resultados devem mostrar consolidação da recuperação financeira dos últimos anos; empresa está na fila para ser privatizada

Máscara, fita e esponja: o portfólio anti-crise da 3M

Alta na demanda e digitalização colocaram capacidade de inovação da 3M à prova em 2020. Agora, a empresa olha para o ESG e produtos domésticos para manter relevância

da China fecham em baixa com temores de aperto da política monetária

O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, caiu 2,15%, enquanto o índice de Xangai teve baixa de 0,96%

São Paulo começa a vacinar idosos acima de 75 anos nesta segunda

Ao todo, 3,8 milhões de doses da vacina já foram aplicadas no estado; no Brasil, vacinação se aproxima de 10 milhões

Conta de luz no Rio sobe a partir de hoje, e cidade terá 3ª tarifa mais cara do Brasil

Reajuste de mais de 4% na conta de energia elétrica foi aprovado pela Aneel na semana passada

Pare de olhar os juros nos EUA: é hora de comprar ações, diz EXAME Gavekal

Novo relatório apresenta 4 fatores para sustentar por que investidores deveriam ampliar a exposição à bolsa, apesar da alta dos rendimentos dos títulos americanos de 10 anos

Os 12 principais erros no Imposto de Renda que mais levam à malha fina

É importante fazer a declaração com calma e sem erros para evitar penalidades, que podem representar um grande prejuízo ao contribuinte

Política e mundo

Na pandemia, mortes no Brasil crescem 13,7%, sete vezes mais que média anual

A maior alta de mortes no primeiro ano da pandemia foi no Amazonas, que enfrentou o colapso do sistema de saúde

Indústria e varejo da China impulsionam recuperação no início de 2021

A produção industrial subiu 35,1% nos dois primeiros meses deste ano e as vendas no varejo subiram 33,8%

Queda do minério de ferro: futuros da commodity na China reagem à restrições para produção de aço

Pólo siderúrgico da cidade de Tangshan se comprometeu a cortar emissões de 50% durante o período de maior poluição

Enquanto você desligou…

Google, Americanas e Raízen: veja vagas de estágio e trainee abertas

Grandes empresas abriram programas na última semana; a maioria tem vagas remotas, devido à pandemia

28 eventos online para empreendedores que acontecem nesta semana

A EXAME preparou uma lista com cursos e eventos que serão disponibilizados online ao longo desta semana de março para ajudar quem tem ou quer começar um negócio

Novo estudo quer detalhar como a genética influencia na cor dos olhos

Pesquisa pode ajudar a entender as diferentes pigmentações e até prever a cor dos olhos que uma pessoa terá a partir de seu DNA

Regulação das big techs põe Google na berlinda

Diante de alegações de monopólio, países endurecem legislações antitruste e preveem remuneração pela veiculação de notícias

Beyoncé se torna a artista mais premiada da história do Grammy

Beyoncé fez história ao vencer a sessão Melhor Canção R&B com a canção Black Parade e se tornar a maior vencedora de Grammy da história, com 28 premiações

Agenda

Nesta segunda-feira (15), o Copom vai divulgar o Boletim Focus. O documento apresenta as projeções para os índices de crescimento da economia, de inflação, além de previsão para o valor do dólar e da taxa de juros no Brasil.

