Pazuello na CPI da Covid; Salles na mira da PF e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta quarta-feira (19) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Ata do Fomc, corrida do ouro, Pazuello na CPI e o que mais move o mercado

Inflação americana volta a pressionar bolsas globais, que sinalizam um novo dia dia de perdas

Pazuello será ouvido pela CPI da Covid-19 nesta quarta-feira

Para o vice-presidente da CPI, senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), depoimento do ex-chanceler Ernesto Araújo, na terça-feira, 18, deixou o ex-ministro em uma situação "muito difícil"

Ricardo Salles e Ministério do Meio Ambiente são alvos de operação da PF

Operação apura crimes de corrupção contra a administração pública e facilitação de contrabando por agentes públicos e empresários do setor madeireiro

Ricardo Salles exclusivo: Ibama, madeireiros e doação dos EUA na Amazônia

Fiel aliado do presidente Jair Bolsonaro, Salles defende o chamado PL da Grilagem como forma de combater o desmatamento na Amazônia, e pede financiamento para a proteção da floresta

Compra da Extrafarma antecipa expansão em 3 anos, diz vice da Pague Menos

Em entrevista à EXAME Invest, vice financeiro da Pague Menos diz que negócio 'caiu como uma luva' e revela planos de expansão também pelo Sudeste, terreno da concorrente RaiaDrogasil

Smart Fit parte para IPO e é o 7º pedido de registro de maio na CVM

Redes de academia fora do Brasil vivem bom momento de mercado com aposta em movimento pró-saúde pós-pandemia

F-150 Lightning: a maior aposta da Ford no mercado de veículos elétricos

Modelo lidera o ranking de vendas nos EUA há 44 anos e deve ter papel fundamental na mudança para veículos elétricos

No foco da , inflação terá veredito do Fed?

Ata do comitê de política monetária do Federal Reserve sai hoje e mercado global aguarda posição sobre inflação histórica e sinalização para juros

Depois de captar US$ 525 milhões, Loft lança seguro residencial próprio

Feito em parceria com a startup 180 Seguros, o produto será oferecido gratuitamente para 1.000 clientes da companhia no Rio de Janeiro

Rival do iFood, startup de entrega por assinatura Ceofood fatura R$ 5,7 mi

A startup Ceofood, do empreendedor Kawel Lotti, oferece serviço de entrega por assinatura, sem cobrar taxas individuais às pequenas empresas

Além do ‘hi, how are you’: mais barato, ensino bilíngue cresce no Brasil

Estudo elaborado pela JK Capital mostra que sistemas de educação estão em franco crescimento -- e podem até mesmo roubar espaço de escolas de idiomas

Corrida pelas plantas: empresa sueca de leite vegetal prepara IPO nos EUA

Investidores buscam maneiras de replicar o sucesso da Beyond Meat, cujas subiram mais de 300% desde que abriu o capital em maio de 2019

Com reabertura, Brasil está apostando em receita desastrosa, diz Pasternak

Acúmulo de atrasos na chegada de insumo para vacinas e relaxamento de restrições com número ainda alto de mortes levam o país a situação grave, avalia a microbiologista no podcast EXAME/Política

Política e mundo

STF nega habeas corpus para a 'Capitã Cloroquina' na CPI da Covid

Mayra Pinheiro foi convocada para prestar esclarecimentos acerca da sua participação na defesa do uso de medicações sem eficácia comprovada contra Covid-19

PF diz que provas reforçam suspeita de propina da JBS a Ciro Nogueira

Depoimentos e apuração da Receita endossam delações que citam repasse de R$ 5 milhões para senador, hoje aliado de Bolsonaro, levar o PP a apoiar Dilma em 2014

TCU pode punir Pazuello por 'omissões graves' na pandemia

Os ministros do TCU retomam o julgamento de uma auditoria que já sinalizou "omissões graves" da gestão de Pazuello no combate à pandemia

Greve paralisa parcialmente 4 linhas do Metrô de São Paulo

Metroviários pedem reajuste salarial e outras demandas; linhas 4-Amarela e 5-Lilás e CPTM operam normalmente

Com 'campanha' de Macron, França reabre após lockdown

Após um começo truncado, a União Europeia avançou em sua vacinação e uma série de países começa a sair do lockdown iniciado em abril. A França reabre boa parte da economia a partir de hoje

EUA vacinaram 600 mil adolescentes entre 12 e 15 anos em uma semana

No total, mais de 4 milhões de pessoas com menos de 17 anos foram vacinadas nos Estados Unidos até agora

Índia registra recorde de 4.529 mortos por covid-19 em 24 horas

No ritmo atual, a Índia pode superar em junho os Estados Unidos em número de casos de covid-19

O que a Austrália tem a ver com o quilo da carne a R$ 40 no Brasil

Quilo da carne bovina teve aumento de quase 30% nos últimos 12 meses. É possível encontrar cortes que não são considerados “nobres” por mais de R$ 40 o quilo

Como os podcasts tem ajudado a quebrar tabus sexuais no mundo árabe

Produtoras especializadas têm visto a demanda por esse tipo de conteúdo crescer rapidamente; entretanto, reações negativas da sociedade, bastante conservadora, ainda são comuns

Enquanto você desligou…

Evento online vai recrutar brasileiros para 200 vagas no Canadá

Quase 30 empresas canadenses vão fazer entrevistas de emprego e selecionar profissionais durante evento virtual

Assinatura permite ter modelos top de smartphones com até 45% de desconto

Porto Seguro, Itaú e Allugator oferecem serviço, que pode embutir seguro, por a partir de R$ 140 por mês

Wine zera impostos de todos os vinhos e descontos chegam a 70%

Terceira edição da campanha da Wine quer mostrar como a carga tributária encarece vinhos e outros produtos

Musk deixa posto de 2º homem mais rico do mundo

Fundador da Tesla foi ultrapassado pelo presidente da Louis Vuitton nesta terça-feira, 17

Agenda

Na Europa tem a divulgação do Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que mede a evolução dos preços de bens e serviços, excluindo alimentos e energia. O IPC calcula variações de preços a partir da perspectiva do consumidor. É uma maneira fundamental de medir mudanças nas tendências de compra e a inflação na região.

O Energy Information Administration atualiza os estoques de petróleo bruto e em cushing dos EUA. Ainda há projeções econômicas feitas pelo Fomc, com declarações de membros do órgão.

Frase do dia

“Definir um objetivo é o ponto de partida de toda a realização” – W. Clement Stone.

Abertura de mercado

Exame Flash