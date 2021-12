PEC dos Precatórios incerta; novo vilão da inflação e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta segunda-feira (8) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Privatização da Petrobras, Banco do Brasil e o que mais move o mercado

Semana será marcada por temporada de balanços e dados de inflação no Brasil e Estados Unidos

Semana começa com incerteza em relação à PEC dos Precatórios

Relator, Hugo Motta (Republicanos-PB), está confiante na aprovação do texto em segundo turno, mas ainda há resistência por parte da esquerda

Transporte público pode ser novo vilão da inflação em 2022

Prefeituras terão que decidir entre repassar alta na tarifa aos usuários ou oferecer subsídios a empresas de ônibus, trens e metrô

Como um arranha-céu de Moscou virou um QG do cibercrime mundial

Uma torre comercial de 97 andares no distrito comercial de Moscou é um tributo à força nacional da Rússia e, também, um templo de empresas dedicadas a atividades ilícitas na internet

Na era do propósito, Natural da Terra adota função social dos selinhos

Expectativa é ampliar vendas e, ao mesmo tempo, percepção de valor da marca em São Paulo

Denunciante do Facebook, Frances Haugen, vai ao Parlamento Europeu

O testemunho da ex-funcionária do Meta nesta segunda-feira, 8, deve reforçar o ritmo de um projeto de lei para regulação digital na União Europeia

Como será a reação da Anfavea após segundo pior mês de vendas em 2021?

Mercado automotivo teve pequeno avanço em relação a setembro desastroso, mas falta de componentes ainda é problema

COP26: Austrália rejeita acordo e diz que venderá carvão por décadas

A Austrália não assinou o compromisso para eliminar o uso de carvão nas próximas décadas, assim como a China e os Estados Unidos

Será difícil combater a poluição, diz Conselho da China

A China anunciou metas para a despoluição do ar e da água e medidas para combater as emissões de carbono

Política e mundo

IGP-DI sobe 1,60% em outubro; alta é de 20,95% em 12 meses

A inflação ao produtor acelerou em seus três estágios de processamento, informou a FGV

Rio pode prorrogar 'passaporte da vacina' em cinemas e atrações turísticas

Secretário municipal de Saúde diz que não deve abolir a exigência neste mês porque não existe qualquer controle sobre a imunização dos turistas

Daniel Ortega vence eleição na Nicarágua; EUA aplicará sanções

Com seus rivais presos ou exilados, Ortega conquistou seu quarto mandato consecutivo

Japão não registra mortes por covid pela 1ª vez em 15 meses

Para evitar uma nova onda de covid, o governo planeja começar a aplicar doses de reforço da vacina no próximo mês

China anuncia primeira mulher em caminhada espacial

A piloto e coronel do exército Wang Yaping, de 41 anos, é integrante da missão Shenzhou-13, lançada em outubro

Importação de carne pela China atinge mínima de 20 meses em outubro

A China viu uma queda de 12,8% no desembarques de carne em outubro

Enquanto você desligou...

Novo 'carro popular' poderá acabar com Volkswagen Gol

Fabricante revelou detalhes do inédito Polo Track e anunciou investimentos que darão origem a nova família de compactos

Após comprar Insolo por R$ 1,8 bi, Ricardo Faria é maior emergente agro

Empresário, que também é dono da Granja Faria, assume posição de 5º maior produtor de grãos do país em área plantada

Caixão é fechado e corpo de Marília Mendonça segue para cemitério

Sertanejos foram ao local para se despedirem da colega. Governo estima que 100 mil pessoas passarão pelo local

Nasa vai desviar asteroide em missão de 'defesa planetária'

A missão, nomeada de DART, vai decolar da Califórnia a bordo de um foguete SpaceX Falcon 9 no dia 23 de novembro

As 25 praias mais bonitas do mundo em 2021, segundo revista de viagens

A revista de viagens americana Travel Leisure elegeu as 25 praias mais bonitas do mungo em 2021. Entre as mais belas, duas brasileiras figuram na lista. Veja fotos

Abertura de Mercado

Exame Flash