PEC Emergencial será votada na semana que vem?; balanços de Vale e Ambev e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta quinta-feira (25) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

No radar: Reação à Petrobras, balanços de Vale e Ambev e o que mais move o mercado

Temporada de balanços esquenta, com a divulgação de alguns dos principais resultados; Vale e Ambev apresentam hoje

Sem consenso, PEC Emergencial pode ficar para a semana que vem

Texto viabiliza nova rodada do auxílio emergencial, mas traz contrapartidas controversas, como fim do piso orçamentário para saúde e educação

Quais os benefícios do auxílio para a Faria Lima e por que eles estão em xeque

Aprovação da PEC Emergencial poderia destravar a pauta no Congresso ao viabilizar a volta do benefício, apesar dos riscos fiscais; mas votação de reformas em seguida é incerta

Frigorícos: como ficam as com a alta do boi e dos alimentos?

Dificuldade para repassar aumento de preços deve pressionar margem de das empresas do setor, que busca se alinhar com princípios ESG

A nova cara do trainee: como a diversidade mudou os programas de Bayer e Magalu

A trajetória de vida e o que pensam quatro dos 38 jovens profissionais negros que viraram trainees nos primeiros programas voltados para inclusão racial na Bayer e no Magazine Luiza, abertos no fim do ano passado

7 em cada 10 empresas já avaliam seus funcionários com base em métricas ESG, diz pesquisa

Pesquisa global mostra impactos dos critérios ambientais, sociais e de governança nas empresas e apresenta tendências sobre os investimentos sociais corporativos

Com Lemann e Randal, healthtech 3778 cria grupo para mudar a saúde no Brasil

Uma das apostas mais ambiciosas impulsionada pela pandemia está sendo anunciada nesta quinta-feira, com a criação do Grupo 3778, que nasce para ser uma das maiores empresas independentes de saúde corporativa do país

Mercado acionário da China fecha em alta com ganhos em empresas imobiliárias

O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, subiu 0,59%, enquanto o índice de Xangai também teve alta de 0,59%

Aplicativo de exercícios Freeletics ganha meio milhão de usuários na pandemia

Alimentado pela tecnologia de Inteligência Artificial (IA), o Freeletics sugere uma gama de treinos que são montados especificamente para o usuário

“Faturamos como nunca a partir de julho”, diz Ipe Moraes, dono da Adega Santiago

O grupo do qual a rede de bares faz parte soube surfar como poucos na onda do delivery e fechou 2020 com um faturamento de R$ 50 milhões

Política e mundo

Castello Branco: Entregamos a prometida recuperação da Petrobras

Antes da causada pela ingerência de Bolsonaro, a Petrobras registrou um salto de 635% no lucro do 4º trimestre ante igual período de 2019

IGP-M tem alta de 2,53% em fevereiro e acumula alta de 28,94% em 12 meses

O Índice Geral de Preços-Mercado foi pressionado pela alta das matérias-primas brutas no atacado

Enquanto você desligou…

Petrobras surpreende e encerra 2020 com lucro de R$ 7 bilhões

Expectativa era de que baixo do petróleo e queda na produção no 4º trimestre fizessem estatal ter prejuízo líquido; petroleira vive momento de troca de presidente

Vacina da Pfizer tem eficácia de 94% entre vacinados em Israel

O estudo com cerca de 1,2 milhão de pessoas também revelou que uma só dose tem eficácia de 57% na proteção de infecções sintomáticas após duas semanas

Agenda

O Department of Labor publica os pedidos iniciais de seguro-desemprego nos EUA, lembrando que este é considerado o primeiro indicador da saúde do mercado de trabalho do país. Por lá, ainda tem a divulgação do Produto Interno Bruto (PIB) do quarto trimestre de 2020.

No Brasil, é divulgado o Índice Geral de Preços Mercado (IGP-M) de fevereiro, indicador que mede a variação de preços para reajuste de contratos de aluguéis, pela Fundação Getulio Vargas (FGV).

Frase do dia

“A questão comum que é perguntada nos negócios é ‘Por quê?’. Essa é uma boa pergunta, mas uma resposta igualmente válida é ‘Por que não?’” — Jeff Bezos.