Pedidos de impeachment; vacina eficaz em jovens e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta quarta-feira, 31, para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

No radar: estímulo nos EUA, no exército e o que move os mercados

Plano de infraestrutura de Biden pode injetar mais 3 trilhões de dólares na economia americana

Mais de 30 pedidos de impeachment devem ser protocolados nesta quarta

Líderes do Congresso e associações devem protocolar oficializar pedindo o afastamento do presidente; alegação principal é de condução insatisfatória do combate à pandemia

Braga Netto recebe militares cotados para os comandos das Forças Armadas

Interlocutores indicam que novos nomes seguirão demarcando o limite entre governo e Estado

Pfizer diz que sua vacina contra covid é 100% eficaz em adolescentes

Estudo foi realizado com adolescentes de 12 a 15 anos

Uber Eats reduz taxas em até 70% para ajudar restaurantes na crise

Os aplicativos de delivery estão oferecendo benefícios aos estabelecimentos parceiros desde que as medidas de isolamento se intensificaram no país com a piora da pandemia

Venda de air fryers dispara na pandemia e uma fabricante se sai melhor

Com o fechamento de bares e restaurantes a venda das fritadeiras sem óleo, as air fryers, registrou crescimento de vendas em 22% em 2020. E quem conseguiu matéria prima se destacou

“iFood inglês”, Deliveroo faz o maior IPO da de Londres desde 2011

Após receber mais de 1,7 bilhão de dólares de investidores privados – entre eles, a Amazon – a startup de entrega de refeições vai estrear no mercado de capitais abertos

99 acelera expansão de carteira digital e chegará a SP e RJ em abril

Chamado 99 Pay, o serviço deve estar em todo o Brasil até o fim do primeiro semestre de 2021

Depois de IPO e ano de alta do e-commerce, o que será da Méliuz em 2021?

Depois de ano agitado, balanço financeiro a ser divulgado hoje deve esboçar futuro otimista para empresas de tecnologia que miram abertura de capital

Vale paga 10% de rendimento em debênture perpétua e dobra

Pagamento baseado na receita em dólares da mineradora deixa papel mais atrativo para investidores

Último dia para entrar no IPO da LG Informática: vale a pena?

Período de reserva para participar da oferta termina nesta quarta-feira, 31; estreia da empresa na B3 está prevista para o dia 6 de abril

Política e mundo

João Doria confirma presença no Superagro 2021

Maior fórum de compartilhamento de conhecimento sobre agronegócio do Brasil reunirá nomes de destaque para debater o futuro do setor

'Pix messenger' e WhatsApp Pay são demanda da sociedade, diz Campos Neto

Presidente do Banco Central afirma que sociedade quer plataformas que possam integrar mídia social com pagamentos e serviços financeiros

Nova York aprova projeto que legaliza uso recreativo da maconha

Nova York se unirá a outros 14 estados americanos que já permitem o uso recreativo da maconha

PIB do Reino Unido cresce 1,3% no 4º tri e termina 2020 com queda de 9,8%

Apesar do crescimento no último trimestre de 2020, a economia do Reino Unido registrou a maior queda em mais de três séculos

Inflação da União Europeia acelera 1,3% em março

A inflação acelerou com os preços mais elevados de energia e alimentos não processados

Lacuna racial no Reino Unido afeta avanço das taxas de vacinação

Análise da Bloomberg mostra que as taxas de mortalidade tendem a ser mais altas - e as taxas de vacinação mais baixas - em áreas onde maioria das pessoas não é branca

Reino Unido faz série de eventos preparatórios para a Conferência do Clima

Governo de Boris Johnson pretende utilizar a COP26, em que serão regulamentados os últimos artigos do Acordo de Paris, para se firmar como uma liderança verde

Enquanto você desligou...

Agronegócio contrata: veja 6 cargos em alta com salários de até R$ 60 mil

O agronegócio está crescendo e contratando. Em 2020, as contratações de executivos cresceram 30%

Violência contra mulher: dado de atendimento do Instituto Avon é alarmante

Instituto Avon divulga saldo de um ano de lançamento da ferramenta Ângela, de apoio à mulher em situação de violência, e há mais a ser feito

