Perdas em bolsa chinesa testam limite de intervenção estatal

O rali de chinesas se transformou na maior onda vendedora global, o que chocou investidores pela forte reversão, apesar dos esforços do governo para desacelerar o ritmo de perdas. Em apenas 14 sessões, o índice de referência do país CSI 300 despencou 14% em relação à máxima de 13 anos. A baixa se compara à queda de 3,3% do índice MSCI All-Country World.

O mergulho enxugou mais de US$ 1 trilhão da e afetou ações de investidores de varejo que acumularam posições no pico com a aposta de que o Ano Novo Lunar do Boi seria auspicioso. A intervenção estatal na terça-feira interrompeu brevemente as perdas, mas a queda continuou após a medida.

Operadores agora se questionam sobre o limite, já que o CSI 300 está apenas a alguns dias de perdas antes de entrar em seu primeiro mercado baixista em dois anos. Também se perguntam se autoridades tomarão mais medidas para acalmar o mercado.

A interferência do estado se tornou menos óbvia desde 2018, quando o governo supostamente liquidou alguns fundos mútuos que havia lançado três anos antes para comprar ações durante um crash.

Mas o governo atua há muito tempo para garantir que os mercados financeiros da China sejam estáveis, especialmente em torno de eventos importantes. O Congresso Nacional do Povo em andamento, um evento observado de perto e que anuncia as prioridades políticas, é uma dessas ocasiões. A turbulência nos mercados durante o CNP é atípica.

A última vez que o CSI 300 perdeu mais de 1% durante o evento anual foi em 2014, e o ritmo atual de perdas seria o maior desde 2008.

Fundos estatais, conhecidos como “equipe nacional” da China, atuaram na terça-feira a fim de garantir a estabilidade durante o CNP, segundo pessoas a par do assunto. Um trader de Hong Kong, que não quis ser identificado, disse que entidades ligadas a fundos da China continental compraram ações ativamente por meio de links com Hong Kong na manhã de terça-feira.

Os esforços tiveram efeito inicialmente: o CSI 300 apagou uma queda de 3,2% e subiu 0,3% em pouco mais de uma hora na sessão pela manhã. No entanto, o indicador retomou a queda na parte da tarde e fechou em baixa de 2,2%, o menor nível desde dezembro. Não houve impacto significativo no mercado de crédito local da China, disseram operadores.

A Comissão Regulatória de Valores Mobiliários da China não respondeu de imediato a um fax para comentar se fundos estatais estavam por trás das medidas de terça-feira.