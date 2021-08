Petrobras paga R$ 21 bilhões a acionistas nesta quarta-feira

A Petrobras realiza nesta quarta-feira o pagamento da primeira parcela da antecipação da remuneração aos acionistas referente ao exercício de 2021, com valor bruto de 21 bilhões de reais, informou a empresa em comunicado ao mercado.

O valor bruto distribuído corresponde a 1,609911 real por ação ordinária e preferencial, com base na posição acionária de 16 de agosto de 2021, destacou a petroleira estatal, que havia divulgado no último dia 4 a aprovação de remunerações no valor total de 31,6 bilhões de reais para o exercício.

A segunda parcela, de 10,6 bilhões de reais, será paga para detentores de da companhia na B3 em 1 de dezembro de 2021.