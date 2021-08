PIB dos EUA, Petrobras, CVC, BR Distribuidora e o que mais move o mercado

Esta reportagem faz parte da newsletter EXAME Desperta. Assine gratuitamente e receba todas as manhãs um resumo dos assuntos que serão notícia

O tom de cautela predomina no mercado internacional na manhã desta quinta-feira, 26, com investidores ainda à espera do discurso do presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, previsto para sexta-feira, 27, no Simpósio de Jackson Hole. A expectativa é de que Powell dê mais detalhes sobre como o Fed fará a redução dos estímulos mensais de 120 bilhões de dólares em compra de ativos, o chamado “tapering”.

Nos Estados Unidos, onde as bolsas vêm de níveis recordes, o S&P 500 opera entre leves quedas e altas no mercado de futuros, enquanto o Dow Jones e o Nasdaq seguem as quedas do mercado europeu. No Velho Continente, o Stoxx 600 cai 0,41%, com destaque para a da Alemanha, que tem perdas de 0,7%.

Além da espera pelo discurso de Powell, no radar do mercado internacional está a bateria de dados da economia americana, prevista para esta manhã. O principal número será o do PIB do segundo trimestre, que passa por sua primeira de duas revisões.

Dados dos EUA

Em sua primeira prévia, o PIB americano desapontou investidores ao ficar em 6,5%, enquanto o mercado esperava por um crescimento trimestral de 8,5%. Para a divulgação desta quinta, a expectativa é de uma leve revisão para cima de 6,5% para 6,7%.

Investidores também estarão atentos aos pedidos semanais de seguro desemprego dos Estados Unidos, para os quais são esperados 350.000 pedidos. Na última semana, o número ficou em 348.000, o menor patamar desde os primeiros impactos da pandemia no mercado de trabalho americano, em março de 2020.

PETR3) vende mais uma refinaria, começa hoje Jackson Hole" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/wjNiTjnrgqQ?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

Custos das incorporadoras

No Brasil, A Fundação Getulio Vargas divulga às 8h a Sondagem da Construção e o INCC, o Índice Nacional de Custo da Construção, ambos referentes ao mês corrente de agosto. Será um novo termômetro do nível de atividade e das expectativas de um dos setores mais aquecidos da economia, com referência para investidores em empresas do setor, como incorporadoras.

No caso do INCC, que acumulava alta de 17,35% em 12 meses até julho, trata-se de indicador que apontará a pressão sobre os custos das empresas, que estão pressionando as margens das companhias do setor.

Petrobras

A Petrobras (PETR3/PETR4) deu continuidade ao seu programa de desinvestimentos de áreas consideradas não estratégicas com venda da Isaac Sabbá (REMAN) por 189,5 milhões de dólares para a Ream Participações, dos sócios da a. A Reman foi a segunda refinaria a ter contrato de venda assinado.

A Petrobras também tentou vender a Refinaria de Abreu e Lima, mas, segundo a companhia, os interessados não apresentaram propostas. A Petrobras informou que está encerrando o processo de venda para avaliar os “próximos passos”.

BR Distribuidora

A BR Distribuidora (BRDT3) informou o pagamento da segunda parcela de relativos a 2020 do valor total de 721,7 milhões de reais, ou 0,62 real por ação.

CVC na mira

A renomada gestora Opportunity atingiu 15,2% das da CVC (CVCB3) ao adquirir parte dos papéis emitidos recentemente pela companhia. Segundo documento enviado à companhia, a gestora não pretende influenciar o comando da empresa e que sua participação decorre “ exclusivamente de suas respectivas estratégias de investimento”.

Invista com o BTG Pactual digital e conte com a assessoria do maior banco de investimentos da América Latina