Por que a Arezzo quer a Hering; avião supersônico e tudo para ler hoje

No radar: Hering e Arezzo, Petrobras, Orçamento e o que move os mercados

Bolsas internacionais operam em alta no aguardo de dados econômicos e novos balanços do 1º trimestre de 2021

Por que a Arezzo quer a Hering - e o que levou a varejista a dizer não

Na visão de especialistas do mercado ouvidos pela Exame Invest, a combinação de negócios poderia fazer sentido para ambas as empresas, o que pode ter pesado é o valuation

Novo avião supersônico poderá viajar de São Paulo até Paris em 2 horas

Fabricante americana de aviões, a Aerion quer criar novos jatos supersônicos e revolucionar a maneira como as viagens aéreas são feitas

STF decide nesta quinta se mantém anulação de condenações de Lula

Corte analisará se a 13ª Vara Federal de Curitiba tinha competência de julgar processos relativos ao ex-presidente no âmbito da Operação Lava Jato

Farmacêuticas ganham destaque em ranking das 50 empresas mais inovadoras

Apple lidera a classificação como a mais inovadora do mundo em 2020. Nenhuma brasileira entrou na lista feita pelo BCG

Nem nem variável. Conheça as participativas da Vale

Segundo o BTG Pactual, a remuneração é mais atrativa do que a de outros títulos de renda fixa emitidos pela mineradora; entenda como funciona

ByteDance coloca "TikTok chinês" na mira de IPO, diz Bloomberg

Empresa prepara oferta de ativos chineses como o Douyin, aplicativo de vídeos mais popular da China

Empresa fatura R$ 10 milhões e o próprio CEO atende telefone do SAC

Keiff Kefir dobra de tamanho durante a pandemia e supera 100 mil unidades vendidas por mês

"Varig" da Itapemirim terminará hoje (15) testes para voar no Brasil

Companhia aérea está na última fase de certificação da Anac para realizar voo comerciais

Com DNA tech e coração varejista, Olist recebe mais US$ 23 milhões

Startup paranaense amplia rodada de aporte para receber Goldman Sachs e Redpoint e total captado na série D sobe para US$ 80 milhões

Chilli Beans aposta nas vendas por Instagram para ajudar os franqueados

A rede de óculos cria plataforma para que as vendas do e-commerce sejam redirecionadas ao lojista mais próximo do cliente

Para zerar emissões, Nestlé investe em veículos elétricos e a biometano

A meta é ter 10% da frota brasileira movida a combustíveis renováveis e eletricidade até 2022. Empresa realiza sua reuniçao anual com acionistas nesta quinta-feira

Auxílio emergencial: 2,72 milhões recebem a primeira parcela nesta quinta

Deste total, 2,49 milhões são beneficiários nascidos no mês de maio. Outros 236 mil pessoas foram incluídos no programa

Política e mundo

IGP-10 tem alta de 1,58% em abril e acumula alta de 31,74% em 12 meses

A desaceleração da inflação ao produtor foi a principal contribuição para o recuo da taxa do IGP-10

Policial que matou jovem negro nos EUA é indiciada por homicídio culposo

A morte de Daunte Wright provocou uma nova onda de protestos em várias cidades dos Estados Unidos

Irã e EUA retomam conversas para acordo nuclear, mas tensões seguem altas

O governo do presidente Joe Biden prometeu mudanças na política externa americana. Negociações com o Irã devem mostrar que isso não será tão fácil

Enquanto você desligou…

Compliance na Petrobras passou de um lado para outro, diz gerente demitido

Demissão de Cláudio Costa foi justificada nos bastidores porque ele teria feito "insider trading". Ou seja, usado informação privilegiada para vender

Por que o Magalu comprou uma startup de apenas 40 funcionários?

Em uma série de aquisições, o Magazine Luiza comprou a SmartHint, startup de tecnologia para o varejo que usa recursos de inteligência artificial para ajudar consumidores a encontrarem o que precisam

Pentágono confirma que vídeo que mostra OVNIs no céu da Califórnia é real

Imagens capturadas ainda em 2019 mostram objetos voadores não identificados e em formato de triângulo sobrevoando o céu da Califórnia

Agenda

Nesta quinta-feira (15), na China será publicado um dos principais indicadores da economia no país, a taxa de desemprego, que mede a porcentagem da força de trabalho total que está desempregada. Os chineses também divulgam os dados de produção industrial, que mede a variação das produções totais das fábricas, minas e serviços públicos. Por lá, ainda tem a divulgação do Produto Interno Bruto (PIB) do primeiro trimestre de 2021.

Nesta quinta-feira (15), os Estados Unidos divulgam as vendas e os estoques no varejo no mês de marçoe na atualização anual, ou seja, de janeiro até março. O índice mede a variação no valor total das vendas no setor, ajustadas pela inflação. É o indicador mais importante dos gastos dos consumidores, o que representa a maior parte da atividade econômica em geral.

Já o Department of Labor publica os pedidos iniciais de seguro-desemprego no país, lembrando que este é considerado o primeiro indicador da saúde do mercado de trabalho. O Fed da Filadélfia divulga seu Índice de Atividade Industrial, sobre a saúde do setor manufatureiro na região, além de publicar seu relatório de empregos, com as condições do mercado de trabalho por lá.

