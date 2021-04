Por que as construtoras sofrem na bolsa, apesar das vendas recordes?

Beneficiadas pela queda da taxa de juros, que reduz o custo do crédito habitacional, as principais incorporadoras e construtoras do país atravessam um momento ímpar. Mesmo em meio à maior recessão do século, vendas e lançamentos não param de crescer. Em algumas empresas, inclusive, os números já estão em patamares recordes.

Esse é o exemplo da Direcional (DIRR3). Na prévia do quarto trimestre divulgada neste início de ano, a empresa revelou um aumento de 41% nas vendas líquidas, para 523 milhões de reais -- o mais alto nível de sua história. Já a maior empresa do setor em valor de mercado, a Cyrela (CYRE3), entregou 25 lançamentos no último trimestre, quase o dobro em relação aos 13 no mesmo período de 2019.

Apesar dos resultados fortes, as do setor acumulam quedas desde o início do ano passado, quando a taxa de juros ainda estava em 4,50% e a busca por imóvel era menor. No período, as ações de Cyrela e Direcional têm perdas acumuladas de 5,29% e 1,06%, respectivamente. Outra gigante do setor, a MRV (MRVE3), tem desvalorização de 8,45%.

Victor Hasegawa, gestor da Infinity Asset, avalia que a onda de construtoras que chegou à em 2020 acabou minando as ações do setor. Somente no ano passado, sete companhias abriram capital na B3, representando 25% das ofertas iniciais (IPO, na sigla em inglês) realizadas. Com 26 companhias listadas, a construção civil é o segmento com o maior número de empresas na bolsa.

“O investidor passou a ter mais . Em vez de tudo em uma, duas ou três ações, agora ele vai ter oito ou dez que atendam seus interesses. Isso dilui o volume de recursos para as ações”, afirma.

Outro efeito colateral dos IPOs é o aumento da disputa por terrenos, uma vez que grande parte das incorporadoras listadas atua na mesma região, em São Paulo.

“Capitalizadas, essas empresas querem comprar terreno, o que pressiona o do metro quadrado, que já está subindo. Também há receios em relação a uma possível sobreoferta”, afirma Bruno Lima, analista-chefe da EXAME Research. “As construtoras, realmente, têm surpreendido na venda. Mas nem por isso o mercado não está cético com os riscos à frente.”