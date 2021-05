Por que o dólar cai se o dia é de aversão ao risco nas bolsas?

As principais bolsas do mundo caem nesta terça-feira, 11, motivada por temores sobre inflação americana. Apesar da aversão ao risco, investidores tem evitado buscar proteção em dólar, que recua frente às principais moedas desenvolvidas e emergentes.

Nesta manhã, o índice Dxy, que mede o desempenho da divisa americana contra seus pares, cai 0,13%, enquanto o peso mexicano, o rublo russo e a rúpia indiana se valorizam frente ao dólar.

"Normalmente, nesses dias, vemos o dólar ganhar valor. Mas estamos vendo o contrário. As moedas emergentes estão ganhando valor", disse Bruno Lima, analista-chefe da Exame Invest Pro na Abertura de Mercado.

"A impressão que dá é que o mercado está fazendo esse ajuste muito mais em por uma questão de redução de risco, mas não tem nenhuma correria ou grande percepção negativa", afirmou.

No Brasil, o dólar apresenta leve queda nos primeiros negócios do dia, acompanhando o cenário internacional. Nesta terça, deputados retomam o andamento da CPI da Covid, mas, segundo Jefferson Laatus, a comissão deve haver pouco ou nenhum impacto no dólar.

"O investidor estrangeiro acaba se acostumando com as 'cortinas de fumaça e acaba olhando para o copo meio cheio. Entre olhar para a CPI da Covid e olhar para as possíveis reformas, o mercado vai olhar para as possíveis reformas, sabendo que [ruídos políticos] acontecem e sempre aconteceram", comentou na Abertura de Mercado.