Por que todos querem a Cedae?; 100 dias de Biden e tudo para ler hoje

As quentes do dia

No radar: taxa de desemprego, PIB europeu e o que mais move o mercado

Economia da Zona do Euro supera estimativas, mas registra mais um trimestre de contração

Por que todos querem a Cedae? Retorno livre deve chegar a R$ 50 bi

Os quatro blocos que estão em leilão abrangem a cidade do Rio de Janeiro e outros 26 municípios no estado; Equatorial e ao menos 3 outros consórcios estão na disputa

Privatizem a Cedae: 5 pontos que explicam porque adiar o leilão é péssimo

Em meio à batalha jurídica, leilão de privatização da Cedae está agendado para hoje. Na véspera, Alerj tentou barrar processo, mas governo estadual conseguiu manter o certame

O furacão Biden: em 100 dias, o moderado virou presidente da transformação

Eleito após décadas de histórico moderado, Biden apresentou uma série de reformas progressistas nos EUA. Mas da competição com a China à oposição no Congresso, suas promessas estão ameaçadas

CPI da Covid: conheça os principais pedidos aprovados na primeira semana

Mais de cem requerimentos já foram aceitos e tratam desde a aquisição de vacinas e falta de insumos, até os deslocamentos de Jair Bolsonaro no Distrito Federal

Buffett lidera encontro anual da Berkshire: 5 questões para observar

Berkshire Hathaway realiza neste sábado o evento com transmissão pela internet e no qual se espera saber a visão de Buffett sobre a retomada pós-pandemia e outros temas

Vale e seus R$ 575 bi decidem conselho: estrangeiros são eminência parda

Ex-controladores têm pouco menos de 20% do capital e estrangeiros relevantes, mais de 23%

Americanas moderniza negócio, mas não o controle

Objetivo da listagem nos Estados Unidos é estrutura de capital flexível que permite alavancagem do controle

Brasileiros voltarão a viajar a partir de setembro, prevê CVC

Maior empresa de turismo projeta ainda volta das viagens ao exterior em meados de 2022 e prepara lançamento de um programa de agente autônomo do turismo e de um marketplace

A nova estratégia do AliExpress: descontos de até 99% e entrega em 15 dias

Gigante global do e-commerce aposta no tripé inovação, atendimento ao cliente e logística aprimorada para deixar o status de ‘demora na entrega’ para trás

C&A começa a testar entregas no mesmo dia, com bicicletas e patinete

Modelo de entrega ainda é de testagem na zona sul do Rio de Janeiro, mas a empresa acompanhará como termômetro para fazer expansão em outras cidades

Fenômeno 'femtech': startups com soluções para mulheres ganham mercado

Cresce o número de empresas de tecnologia que atendem às necessidades biológicas feminina; projeção é que setor gere até US$ 1 bilhão até 2024

Política e mundo

Impeachment de Wilson Witzel será julgado nesta sexta

Caso receba sete votos, governador já estará afastado de vez e ficará sem poder ocupar funções públicas por até cinco anos

Paes estende medidas restritivas no Rio até 10 de maio

Presença de ambulantes e banhistas nas praias aos sábados, domingos e feriados continua proibida

Eleições 2022: adiamento de prévias ganha força no PSDB

Risco de nova onda de Covid-19 e de exposição precoce de candidato são citados como motivos para mudança; Doria quer escolha interna em outubro

Como moradores de cinco capitais se deslocam até o trabalho

Análise elaborada pelo DataZAP analisou a mobilidade nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba e Porto Alegre

Confiança de serviços melhora em abril e interrompe sequência de perdas

O Índice de Confiança de Serviços (ICS) teve alta de 4,1 pontos este mês, para leitura de 81,7

Chevron e Exxon divulgam seus resultados no primeiro trimestre deste ano. Expectativa é de crescimento, em linha com as previsões de alta da demanda

PIB da zona do euro cai 0,6% no 1º trimestre e bloco volta à recessão

A contração da zona do euro no primeiro trimestre foi causada principalmente pela queda de 1,7% da Alemanha, maior economia do bloco

elevado de ração animal muda rota de fluxos de comércio global

Indicador de preços de grãos atingiu o maior nível em oito anos, o que elevou o custo de alimentar animais e sinalizou que os preços mais altos da carne podem chegar aos consumidores

Enquanto você desligou…

5 filmes e séries para o fim de semana (spoiler: tem Karol Conká)

Nesta semana "Cosmos - Uma Odisséia no Espaço" volta aos streamings pela Disney+, enquanto uma nova série original da Netflix turca promete prender o público em frente à tela

Agenda

Nesta sexta-feira (30), no Brasil será publicado um dos principais indicadores da economia no país, a taxa de desemprego, que mede a porcentagem da força de trabalho total que está desempregada.

Na Zona do Euro acontece a divulgação do Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que mede a evolução dos preços de bens e serviços, excluindo alimentos e energia. O IPC calcula variações de preços a partir da perspectiva do consumidor. É uma maneira fundamental de medir mudanças nas tendências de compra e a inflação na região. Também é divulgada a taxa de desemprego e o os resultados do Produto Interno Bruto (PIB) da região.

Frase do dia

“Normalmente as oportunidades estão disfarçadas de trabalho duro, é por isso que a maioria das pessoas não as reconhecem” -- Ann Landers.