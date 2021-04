Preços do petróleo recuam pelo 3º dia seguido com estoques em alta e preocupações de demanda

(Reuters) - Os preços do petróleo recuavam nesta terça-feira, no terceiro dia consecutivo de perdas, com estoques em alta nos Estados Unidos que se somavam a riscos para a recuperação da demanda após diversos países incluindo Alemanha e França terem suspendido a aplicação de vacinas da AstraZeneca contra Covid-19.

O petróleo Brent, referência para a produção do Brasil, recuava 0,91 dólar, ou 1,32%, a 67,97 dólares por barril, às 8h08 (horário de Brasília).

Já o petróleo WTI, dos Estados Unidos, caía 0,86 dólar, ou 1,32%, a 64,53 dólares por barril.

Alemanha, França e Itália planejam suspender aplicações da vacina da AstraZeneca depois de relatos de efeitos colaterais possivelmente sérios, embora a Organização Mundial de Saúde (OMS) tenha afirmado que não houve uma associação direta com a vacina.

O movimento dos países elevou preocupações com o ritmo lento de vacinação na União Europeia, que pode atrasar qualquer recuperação econômica da pandemia em uma das regiões mais atingidas.

Já os estoques nos EUA estão crescendo devido a uma onda de frio no último mês, que parou operações de refinarias que agora levarão algum tempo para uma retomada total.

"A direção no curto prazo será definida pelos relatórios semanais de estoques dos EUA", disseram analistas da PVM em nota, acrescentando que a força do dólar contra outras moedas também está pesando sobre as cotações do petróleo.