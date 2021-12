Primeiro fundo indexado ao bitcoin será cotado hoje em Wall Street

Os ETF se desenvolveram de forma exponencial nos últimos anos e hoje totalizam mais de 5 trilhões de dólares somente nos Estados Unidos, representando 70% do mercado mundial destes tipo de produto.

"A ProShares, um dos principais provedores de ETF, prevê lançar (na terça) o primeiro ETF vinculado ao bitcoin nos Estados Unidos (...), uma etapa maior para os ETF", anunciou o fundo em um comunicado.

ETF atrelados ao bitcoin existem em Ásia, Canadá e Brasil, mas esta é a primeira vez que um será aberto na principal praça financeira do planeta.

A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) não se opôs ao lançamento deste fundo, embora o tenha feito em casos anteriores.

No entanto, a SEC publicou um tuíte com uma advertência na semana passada, que reflete as dúvidas e críticas que estes novos ativos digitais suscitam.

"Antes de investir em um fundo que tem contrato futuro com bitcoins, assegure-se de ter pesado os riscos e os benefícios", escreveu o organismo.

Forte crescimento

"O BITO oferecerá aos investidores a possibilidade de se expor facilmente aos rendimentos do bitcoin, através de uma conta de corretagem (...), o que elimina a necessidade de uma em uma plataforma de intercâmbio de criptomoedas", acrescentou o grupo.

Impulsionado principalmente por esta expectativa dos investidores com este novo produto financeiro, o do bitcoin disparou nas últimas semanas, subindo 40% e aproximando-se de seu recorde histórico, alcançado há seis meses, de 64.870 dólares.

"Lembramos de 1993 e do primeiro ETF de ; 2002 e do primeiro ETF de obrigações, e de 2004 no primeiro ETF de ouro. O ano de 2021 ficará na memória pelo primeiro ETF ligado a uma criptomoeda nos EUA", comemorou nesta segunda-feira o presidente da ProShares, Michael Sapir.

O mercado de criptoativos registra um crescimento "fenomenal", segundo o FMI, que avalia em mais de 2 trilhões de dólares a capitalização total de todos os criptoativos, na qual bitcoin e ether possuem os maiores percentuais do mercado.

Há seis meses a maior de criptoativos norte-americana, a Coinbase, avaliada em cerca de 60 bilhões de dólares, realizou o seu IPO e começou a ser negociada na NASDAQ, utilizando o ticker COIN.